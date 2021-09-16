Вот каково это - 90 минут парить в космосе

Зарубежка

Однако есть и другой способ почувствовать, что такое плавать в космосе, как астронавт, для 90-минутной поездки всего за $ 7500 на человека.

Опыт Zero Gravity позволяет авантюристам лежать, вращаться, плавать, кумерзать и падать вверх ногами в пустословатой хижине Боинга 727, сказал генеральный директор компании Zero G Corporation Мэтт Гогд.

Когда модифицированный самолет G-Force One достигает высоты 24000 футов, пилоты начинают взбираться, а затем толкают самолет над вершиной параболической дуги.

Кроме того, пассажиры свободно падают - они чувствуют себя в ловушке в течение 20-30 секунд, пока самолёт не спустится обратно до 24000 футов. Пилоты повторяют маневр примерно 15 раз во время полёта.

В среду ракета SpaceX из Флориды взорвалась, перевозив миллиардера, руководителя электронной коммерции Джареда Исаакмана и трех других людей, которых он выбрал в первом экипаже, чтобы окрестить Землю.

Это был первый полёт нового орбитального туризма Элона Маска, владельцем SpaceX. Рейтинговые компании Virgin Galactic Holdings Inc и Blue Project запустили свои собственные пилотные рейсы этим летом, но эти суборбитальные полёты длились всего несколько минут.

Основатель Virgin Ричард Брансон предлагает авиарейсы с 2004 года и считает авиакомпанию Zero G среди своих клиентов : Базз Олдрин, Маск, астронавт Элон Маск и физик Стивен Хоукин.

В этом году Гохд сообщил, что будет от 65 до 70 полётов. На фоне роста интереса к космическому путешествию Гохд ожидает, что в следующем году он вырастет примерно до 100 полётов.

Когда люди поднимаются на самолет, все улыбаются, Гогд говорит о чувстве невесомости.