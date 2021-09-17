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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Вот как оплатить ремонт дома

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 18:05
5 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 18:05
5 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Улучшения в сфере жилья – это отличный способ повысить стоимость вашего имущества, одновременно делая его более удобным местом для жизни в будущем. Несмотря на то, что ремонт вашего дома может показаться значительной ценой, возможно, он будет более полезным, чем вы думаете.

Средний американский домовладелец пропустит $ 1,96,179 в неиспользованном потенциале, не отредактировав, по данным фирмы Realm,

Даже если вы не будете жить ни в одной из этих областей, вы все равно сможете извлечь выгоду из обновления своего дома. Особенно, если вы планируете переехать в ближайшие несколько лет, важно убедиться, что ваш дом современный, чтобы вы могли продать за топ-доллар.

Домашние усовершенствования – это дорогостоящие инвестиции, но есть несколько способов финансирования жилищной модернизации, если у вас нет наличных денег или денег, чтобы покрыть затраты. Я люблю занимать деньги, когда я не могу позволить себе купить дом на будущее, как я могу это получить? Вы можете сравнить и противопоставить разные финансовые продукты на « Крепкий », не повлияв на ваш кредитный рейтинг.

Может быть, и неудобно и невозможно подождать годы, чтобы переоборудовать свой дом, в то время как твоя семья становится более устаревшей. К счастью, есть несколько простых способов финансирования жилищного строительства :

Сравните каждый из вариантов в каждом разделе ниже, тщательно учитывая преимущества и недостатки каждого из них.

Существует несколько вариантов заимствования кредитов на улучшение жилья. Во-первых, проверьте в вашем округе, имеете ли вы право на займы программы улучшения жилья HIP или другие федеральные кредиты на ремонт жилья через Министерство жилищного и городского развития. Эти виды кредитов могут иметь строгие требования к приемлемости и ограничения программы, так что прочитай тонкую копию, чтобы увидеть, как они тебе подходят.

Некоторые домовладельцы и другие домовладельцы предпочитают занимать личные займы для финансирования ремонта и реконструкции. В отличие от некоторых других финансовых опционов, личные займы не требуют залога. Это означает, что вы не рискуете потерять свой дом, если не выплатите долг.

В личных кредитах предлагается единовременная ссуда, которая предоставляется ежемесячно в виде фиксированных платежей в течение периода времени, как правило, нескольких лет. Финансирование очень быстрое, и вы, возможно, сможете получить ваш кредит всего за несколько рабочих дней.

Процентные ставки по личным займам устанавливаются, что означает, что они не будут внезапно расти после того, как вы зафиксировали свои условия кредита. Они также зависят от вашей кредитоспособности, поэтому вы захотите работать над улучшением вашего кредитного рейтинга, чтобы получить самые низкие из возможных ставок.

Можешь ли ты использовать персональный калькулятор кредита, чтобы определить, сколько будут твои ежемесячные платежи? Если вы решите, что предполагаемый личный кредит вам подходит, посмотрите ниже, какие процентные ставки у реальных кредиторов. Найдите, прежде чем смотреть на предложения, созданные для Вас, без какого-либо влияния на ваш кредитный рейтинг.

Ипотечная рефинансирование – это процесс, в котором вы получаете новый заем на жилье, чтобы оплатить свою старую ипотечную ипотеку. Домашние акции находятся на рекордно высоком уровне по всей стране, поэтому вы можете занимать значительно больше, чем вы должны в настоящее время по своей ипотеке.

Предположим, что у вас осталось 1000 долларов на ипотеку, а ваш дом стоит $ 1,000. Вы, возможно, могли бы получить новую кредитную закладную в размере Кардозу и использовать дополнительные 50000 долларов, чтобы инвестировать в расходы на ремонт дома. Имейте в виду, что рефинансирование ипотеки связано с затратами на закрытие. Плюс, ты должен быть осторожен в заимствовании больше, чем был оценен твой дом – ты не можешь занимать больше, чем твой дом будет стоить.

Ипотечные ставки по рефинансированию близки к рекордно низкому уровню, что делает хорошим временем модификацию денежных выплат для модернизации вашего дома. Вы можете сравнить предложения ипотечного рефинансирования нескольких онлайн-кредиторов сразу на Creable.com или кредитный союз?

Другим распространенным способом оплатить ремонт дома является получение кредита на домовладение или жилищной акционерной линии кредита HEFLOC, которые позволяют взять взаймы на акции, которые вы построили в вашем доме. В отличие от рефинансирования за счет наличных денег, которое заменяет ваш собственный кредит новым, ссуда на недвижимость является, на самом деле, вторым кредитом, добавленным к вашей первой ипотеке.

Ставка и срок погашения по вашей новой ипотеке останутся неизменными, а у вашего ипотечного кредита на недвижимость или HELOC вообще будут новые условия. Ссуды на акционерный капитал позволяют одалживать кусок наличных денег, а HEPLOC – это вращающиеся кредитные линии, которые вы можете убрать, как вы считаете нужным. Оба типа обеспеченных кредитов используют ваш дом в качестве залога, так что вы имеете потенциал потерять крышу с вашей головы, если вы не погашите кредит.

Размеры, которые вы можете занимать в жилищном акционерном ссуде, будут зависеть от вашего кредитного рейтинга, коэффициента DTI в долг к доходу и коэффициента LTV в виде кредита к стоимости.

Выясните, как калькулятор долгов должен работать на покупку собственного капитала в Creable.

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