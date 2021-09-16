Зарубежка

Наша цель здесь, в Credible Operations, Inc. NMLS No 1681276, которую называют Кредабельными ниже, заключается в том, чтобы дать вам инструменты и уверенность, которые нужны для улучшения ваших финансов. Несмотря на то, что мы отчитываемся за продукты у наших партнеров-кредиторов, которые компенсируют нам наши услуги, все мнения являются нашими собственными.

Рейтинги для высококвалифицированных заемщиков, использующих креативный рынок в виде 5-летних фиксированных кредитов и 10-летних ссуд с переменной процентной ставкой, на прошлой неделе немного выросли.

Заимодавцы с кредитными баллами в 720 или выше, которые использовали кредоверный рынок для выбора кредитора, в течение недели после 6 сентября 2021 года :

Ставки по 10-летним кредитам с фиксированной процентной ставкой в среднем составили 3,5 %, по сравнению с 3,42 % за неделю до этого и ниже 4,2 % год назад. Ставки на прошлой неделе были рекордно низкими для 10-летних кредитов с фиксированной процентной ставкой.

Ставки по кредитам с переменной процентной ставкой составляли в среднем 30,07 % за 5 лет, по сравнению с 2,74 % за неделю до этого и 3,0 % за предыдущий год. Ссуды с переменной процентной ставкой были на самом низком уровне в течение недели с 23 августа 2021 года, когда они достигли 2,53 %.

Если вы заинтересованы в использовании Creible для сравнения ставок рефинансирования студенческих кредитов, вы можете использовать онлайн-инструмент вроде Quora, чтобы сравнить опционы от различных частных кредиторов. Чтобы компенсировать экономические последствия пандемии COVID-19, проценты и выплаты по федеральным студенческим кредитам были приостановлены, по крайней мере, на 31 январь 2022 года. До тех пор, пока это облегчение будет иметь место, не будет никаких стимулов для того, чтобы многие заемщики, имеющие небольшие студенческие займы, воспользовались средой низких процентных ставок, чтобы рефинансировать свой долг в сфере образования по более низким ставкам.

Если вы имеете право на рефинансирование студенческих кредитов, то процентная ставка, которую вы можете предложить, может зависеть от таких факторов, как ваша оценка по FICO, тип кредита, который вы вновь ищете фиксированную или изменчивую ставку и срок погашения.

Приведенный выше график показывает, что хороший кредит может помочь вам получить более высокую ставку и что ставки, как правило, ниже по кредитам с фиксированными процентными ставками и более длительными сроками погашения. Поскольку каждый кредитор имеет свой собственный метод оценки заемщиков, было бы хорошей идеей запрашивать ставки у нескольких кредиторов, чтобы вы могли сравнить ваши опционы. А может помочь оценить, сколько денег вы можете сэкономить.

Или, прежде чем подать заявку, я могу работать над улучшением своей кредитной ставки. Многие кредиторы позволят детям рефинансировать родительские кредиты PLUS от своего собственного имени после окончания обучения.

Вы можете взять взаймы у нескольких частных кредиторов сразу без какого-либо влияния на вашу кредитную стоимость.

Как определяются ставки рефинансирования студенческих кредитов?

Ставки, взимаемые кредитными учреждениями для рефинансирования студенческих кредитов, зависят, в частности, от экономики и среды процентных ставок, а также от срока кредитования, типа кредита, фиксированного или переменного - ставки кредитоспособности заемщика, а также операционных издержек кредитора и его прибыли.

Несомненный рынок – это рынок с несколькими лайнерами, который дает возможность потребителям открывать свои собственные уникальные финансовые продукты. Достойная доверия интеграция с ведущими кредиторами и кредитными бюро позволяет потребителям сравнивать точные, индивидуализированные кредитные опционы, не подвергая их персональную информацию риску или не влияя на их кредитные баллы. Крепкий Рынок предоставляет непревзойденный пользовательский опыт, о чем свидетельствует более чем один показатель Trust Score 4,7 5 и пересчёт в 5,7.