Вот что инвесторы будут наблюдать за крупными экономическими событиями на этой неделе

Зарубежка

Инвесторы будут пристально следить за Федеральной резервной системой на этой неделе, поскольку она даст новые представления о инфляции и ее влиянии на американскую экономику и денежно-кредитную политику, ведущую вперед.

Рынок также выберет ключевые данные о недвижимости и множество доходов от крупных имен, включая Fedex, Nike и Costco.

Президент США Байден также намерен сделать личное заявление на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи, впервые после вступления в должность.

Это происходит по мере того, как рынок пытается отскочить после слабой недели и продолжающегося бурного сентября.

FOX Business изучает новости, которые, вероятно, произойдут в ближайшие дни.

Заработная плата будет зависеть от национального подрядчика Леннара и индекса жилищного рынка Национальной ассоциации строителей жилья.

Это также будет большой день для Match Group, который заменит Perrigo Company в SKP 500.

Заработанные деньги встретятся во вторник вместе с Адобе, Автозоном и Кракером Баррелем перед открытием рынка и ФРС и Stitch Fix после звонка.

Что касается экономических данных, инвесторы будут следить за разрешением на строительство, началом жилищного строительства и текущим счетом правительства США во втором квартале.

Это будет так же, как Организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР обновляет свои прогнозы для промежуточных экономик в своем прогнозе основных экономик.

Другие связанные с промышленностью события, которые будут наблюдаться, включают Раймонда Джеймса 3 за 2 дивиденда, который вступит в силу в виде 161 дивиденда, который будет выплачиваться акционерам записи к 9 сентября. Акционеры получат одну дополнительную долю акций, принадлежащих Раймонду Джеймсу, на каждые два акций, которые будут распределены в понедельник. Наличные будут распределены вместо части акций, исходя из цены закрытия акций в понедельник утром.

Ксерокс также переведут свой общий фондовый лист во вторник из Нью-Йоркской фондовой биржи в Наздак. Компания сохранит существующий тикальный символ XRX.

Также во вторник ожидается, что « Универсальная музыкальная группа » начнет торговать на « Евронест-Амстердам », согласно её проспекту IPO. Ярлык, стоящий за Тейлором Свифтом и Rolling Stones, направлен на расчетную стоимость собственного капитала в 3800-3 миллиардов, или 389 миллиардов. Приблизительно 163 акций компании University будут распределены среди французской медиа-группы Vivendi, включая ее контрольного миллиардера Винсента Боллора, в прошлом месяце, Bill Ackshing Holdings, приобрел в компании долю в цене 26 миллиардов евро, В прошлом году Tencent Holdings также купила общую долю в 161.

В политическом мире Байден сделает замечания на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Речь будет произнесена лично, когда мир продолжит бороться с пандемией COVID-19, с распространением ее вариантов и с неравномерным уровнем вакцинации. Это также происходит, когда администрация Байдена находится под обстрелом за вывод американских войск из Афганистана.

В среду General Mills, Blackberry, HB Fuler, KB House и Steelcase все готовы сообщать о доходах.

Инвесторы также будут наблюдать за последующим решением FOMC Джерома Пауэлла и пресс-конференции председателя Федеральной резервной системы FOMC. Со времени последней встречи инфляция стала представлять собой возможный встречный ветвь для центрального банка.

В других экономических новостях будут публиковаться данные о существующих продажах жилья, еженедельных ипотечных приложениях и еженедельных акциях Администрации энергетической информации.

За началом публичного предложения также последовала первая пятница со специальными предложениями от a.k. Бренды, свежие работы и тост. Бранды будут торговать под тикальными символами FRESH и AKA на Нью-Йоркской фондовой бирже, в то время как новые работы будут торговать под Тостером на NASDAQ.

Сейчас Нью-Йоркская фондовая биржа готовится торговать под символом ML на Нью-Йоркской фондовой бирже, после одобрения акционеров. Приобретающая компания SPAC получает деньги публике через деловую комбинацию со Специальной Корпорацией Приобретений.

Microsoft также проведет в среду особое мероприятие, в котором, как ожидается, будут представлены новые устройства для изготовления поверхностей и представят обновленную информацию на Windows 11, которая в последний раз была запущена в октябре 5.

Неделя закроет стол заработков для Acccenture, Дардена Ресторанов и Rite Aid, прежде чем будет открыт звонок. Тем временем, Costco, Nike и Vail Resorts должны привлечь внимание после звонка.

Экономические данные в четверг - четверг будут еженедельными и начинающимися требованиями о предоставлении работы, национальным индексом деятельности, рейтингом услуг и менеджеров покупок промышленных товаров, индексом ведущих экономических показателей и подсчетами реального внутреннего чистого стоимости и соответствующего нефинансового долга во втором квартале.

Кроме того, это будет еще один деловой день для первоначальных публичных предложений новелльтонской программы развития и WorkingSmart, торгующих на NASDAQ и Torne HealthTech, Sterling Tech, Sovos Brands, Billiant Earth Group и Remitly Global Trade на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Финансирование на этой неделе финансовых данных будет направлено на разрешение продаж и продажи новых домов.

Также будет напряженный день для Федеральной резервной системы, когда Пауэлл будет делать замечания перед виртуальным событием ФРС « Служи : Перспективы пандемического восстановления ». Ожидается, что и другие чиновники ФРС также займутся этим вопросом.

Первый Квадский саммит лидеров также будет проведен в Белом доме вместе с премьер-министром Ёсихой Сугой, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и премьер-министром Японии Байденом. Встреча будет сосредоточена на углублении наших связей с лидерами Quad и развитии практического сотрудничества в таких областях, как борьба с COVID19, борьба с климатическим кризисом, партнерство по развивающимся технологиям и киберпространству, а также продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.