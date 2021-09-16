Вот что делать, если вам нужно взять ипотечный кредит

Зарубежка

По данным Бюро переписи населения США, с 2019 по 2020 годы доходы американских домохозяйств впервые значительно снизились с 2011 года.

Экономический рост застопорился в 2020 году, о чем свидетельствует средний доход домашних хозяйств в 67 521 долл. ; это снижение с 69 560 долларов США в 2019 году, согласно докладу Бюро переписи населения « Новый доход и бедность в Америке : 2020 », опубликованному совместно с Бюро статистики труда BLS,

Если бы на вас повлиял низкий доход семьи, личный кредит мог бы помочь вам оплатить расходы или покрыть другие высокие процентные долги, такие как кредитные карты. С сегодняшними исторически низкими ставками миллионы американцев могут сэкономить деньги на своих ежемесячных платежах, консолидируя долги. Как источник дохода для среднего домохозяйства, исследование Бюро переписи населения показало, что сезонный уровень бедности составил 11,4 %, на один процентный пункт выше, чем 2019 год, и разрыв в тенденции ежегодных падений в течение пяти лет подряд. В 2020 году в бедности проживало 37,2 миллиона человек, по сравнению с 3 миллионами в предыдущем году.

Тем не менее, был достигнут еще один отчет, который включал в себя доход после уплаты налогов по сравнению с предшествующим налогом и который, по оценкам, был более оптимистичным. Согласно докладу Бюро переписи населения, в 2020 году показатель дополнительной бедности составлял 9,1 %, что на 2,6 процентных пункта ниже показателя 2019 года.

Если включить выплаты по экономическим стимулам, то данные были более обнадеживающими, хотя многие американцы все еще боролись от последствий пандемии коронавируса в 2020 году. Один из способов снова встать на ноги с помощью рефинансирования на основе отказа от наличных денег – это просто. Ипотечные ставки в настоящее время находятся ниже отметки в 3 %, что делает сейчас идеальное время для того, чтобы забрать деньги из вашего дома. Это также позволит домовладельцам снизить свои ежемесячные платежи и, возможно, пропустить свои текущие платежи при использовании наличных денег. Смогу ли я посоветоваться, чтобы сравнить сразу нескольких кредиторов, и посмотреть, какая у вас лучшая ставка.

Если вы боретесь с потерей или снижением доходов и хотите получить кредит, чтобы догнать его, есть несколько вариантов.

Личная ссуда может помочь вам в погашении счетов, консолидации долгов по кредитным картам с высокими процентными ставками или даже помочь улучшить ваш дом. В Индии насчитывается более 3000 кредитных союзов, и мы можем получить бесплатные деньги, чтобы немедленно начать предварительное утверждение.

Владельцы домов могут также рассмотреть возможность возврата денежных средств для ипотечного кредита. С исторически низкими процентными ставками заемщики могут взять рефинансирование и снизить свои ежемесячные платежи, выплачивая меньше процентов, одновременно вытаскивая наличные деньги из своих домов. Часто после рефинансирования домовладелец может пропустить несколько месяцев, прежде чем он возобновит выплату нового кредита на жилье. Кредит креативному эксперту по деньгам ExpertedCredible.com и на ваш вопрос можно было бы ответить в нашей колонке « Эксперт по деньгам ».