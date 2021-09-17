Зарубежка

Школы CNN проходят сессию Covid - 19 ограничений расслабляются в массовом масштабе, и по всему миру бушует вариант дельты, создавая мельком путаницу для родителей о том, как лучше защитить своих невакцинированных детей.

Данные, полученные ранее во время пандемии, показали, что больные дети менее склонны к серьёзным болезням. Первый вариант Delta, однако, был поворотным моментом, разрушая миф о том, что здоровые дети не могут сильно пострадать от вируса.

В то время как многие богатые страны, включая Соединенные Штаты и большинство членов Европейского Союза, теперь предлагают вакцинацию Ковидов для детей 12 и старше, горстка стран теперь разрешила снимок для молодых людей. В то же время, серьезное неравенство вакцин по-прежнему сохраняется на глобальном уровне, многие развивающиеся страны все еще борются за то, чтобы предоставить первую и вторую дозы группам высокого риска - с самой идеей получения уколов детям все еще является несбыточной мечтой.

Там, где дети вакцинируются в возрасте до 12 лет, лучшим местом для поиска вашего ребенка является вакцинация детей в возрасте до 12 лет.

На всем протяжении Пандемии большинство классов были приостановлены на Кубе. Вместо этого студенты обучаются образовательным телевизионным программам, поскольку на острове по-прежнему редкость в домашнем Интернете.

Куба еще не предоставила данные о своих вакцинах внешним наблюдателям, но заявила, что она будет требовать одобрения Всемирной организации здравоохранения в четверг.

Между тем, осенью этого года дети в возрасте от 5 до 11 лет могли бы получить право на вакцину, дожидаясь одобрения со стороны Управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Она сказала, что генеральный директор Pfizer говорит акционерам, что планирует представить данные из изучения вакцины до конца этого месяца.

Где правительства все еще взвешивают, что делать с маленькими детьми

Великобритания более осторожна, чем многие другие европейские страны, в отношении вакцинации молодого населения, порекомендуя только снимок 12-15 лет в понедельник после того, как ее главные медицинские сотрудники посоветуют сделать это. Этот шаг положил конец многомесячным дебатам между учеными и правительством и поставил его в соответствие с США и многими другими европейскими странами, которые в течение нескольких месяцев вели вакцинацию этой возрастной группы.

В конце мая Европейское агентство медицины EMA одобрило использование вакцины Pfizer BioNtech для детей в возрасте 12-15 лет на основе исследования, которое показало, что иммунная реакция на вакцину в этой возрастной группе сравнима с иммунной реакцией, наблюдаемой у людей с 16-25 лет. В конце июля EMA одобрила вакцину от современников для 12-15 лет.

Франция, Дания, Германия, Италия, Испания и Польша входят в число стран ЕС, которые развили свои кампании по вакцинации в течение 12 лет - 14 лет с различными значениями по всему блоку.

Швейцария, не являющаяся членом ЕС, проводит вакцинацию старшей возрастной группы с июня. Швеция предложит вакцину 12-15 летам позже осенью, заявил премьер-министр Стефан Лофвен в четверг.

В Великобритании, однако, нет текущих планов по вакцинации детей младше 12 лет, согласно Крису Уитти, главному медицинскому чиновнику Англии.

По словам Уитти, нынешние руководящие принципы для 13-летних детей были сделаны в надежде, что они сократят распространение вируса в школах. Однако он отметил, что вакцины не являются серебряной пулей и что политика по сокращению передачи должна оставаться в силе. На данный момент у молодых будет только один прививочный выстрел.

Новое руководство также оживило дебаты о согласии в Великобритании, особенно когда родители и дети не согласны с этим. В то время как родители в Великобритании, как правило, должны разрешить вакцинацию для детей в возрасте до 16 лет, дети могут обуздать нерешительных родителей вакцин, если клинический работник считает, что они могут это сделать.

Где вакцинация не является опцией для группы менее 12 месяцев, потому что этих доз недостаточно.

Гаити только в июле получила свои первые вакцины, с пожертвованием 500000 доз США через программу обмена вакцинами COVAX. Более 1,0 % из 11,4 миллионов жителей страны, из которых почти треть старше 14 лет, были вакцинированы до сих пор.

В мае, когда некоторые страны с низким уровнем доходов начали вакцинацию детей и других групп с низким уровнем риска, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гхебреисус заявил, что они делают это за счет медицинских работников и других групп с высоким уровнем риска в других странах. Там, где вакцинация для детей может оказаться трудной, ее обычно не можно получить или вообще не существует в индиа.

В то время как ни одна страна еще категорически не исключила прививки маленьких детей, неуверенность в вакцинах среди политиков могла бы сыграть определенную роль в странах, которые, по-видимому, не уверены в этом.

В Демократической Республике Конго было введено чуть более 120,000 доз, что позволило защитить менее 0,1 % населения в 90 миллионов человек. В среду США закупили 250,000 доз современной вакцины, пожертвованной США COVAX. Вскоре последует около 250,000 новых доз Pfizer.

30 марта более 1,7 миллиона доз астраценека прибыли в Мустафу, но правительство задержало их распространение после сообщений о редких тромбах крови, а затем экспортировало около 375 единиц груза.

В понедельник, после шести месяцев ожидания, президент ДРК Фликс Тишекади был вакцинирован, после того как его первая доза снимка современники показали, что этим актом я хочу показать своим соотечественникам, что действительно необходимо принять вакцину, и что нет необходимости беспокоиться. Он добавил, что его жена также приняла вакцину, а затем призвал других сделать это, потому что она спасает жизни. Изменчивость в количестве сообщений может привести к тому, что чиновники в области общественного здравоохранения будут надеяться на то, что в ближайшие месяцы у них будет больше То, как это сработает с точки зрения вакцинации детей, остается неясным в стране, в которой дезинформация по вакцинам свирепствует, а в которой в начале этого года около 161 работников здравоохранения заявили, что они не получат прививки.