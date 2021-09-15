Vodafone сокращает 515 рабочих мест в Испании
МАДРИД – По словам британской телекоммуникационной компании Vodafone, в среду ее испанское подразделение планирует уволить до 515 рабочих мест, главным образом в коммерческих операциях, поскольку оно сталкивается с трудными условиями на конкурентном испанском рынке. Компания заявила, что встретится с профсоюзами в конце сентября и откроет месячный переговорный период, чтобы уволить до 12 % испанских рабочих.
На протяжении многих лет, интенсивная ценовая конкуренция и склонность к низкой стоимости в Испании привели к значительному сокращению доходов и резкому снижению маржи, - сказал в заявлении Водафоне Испания.
Профсоюзы назвали этот шаг попыткой скрыть неспособность руководителей перенаправить свою деятельность в другую сторону, отказавшись от инноваций и повышения эффективности вместо сокращения рабочих мест.
Это четвертый раунд увольнений Vodafone за последние восемь лет и отражает неспособность законодателей и регуляторов обеспечить устойчивость ключевого сектора, который имеет решающее значение для цифровой экономики будущего, профсоюза UGT, в котором 50 % голосов рабочих, о которых говорится в заявлении.
Компания Vodafone описала коллективное предложение об увольнении как важный шаг к улучшению оперативной отдачи.
Новости появились в результате ухудшения состояния Vodafone, пережитого на рынке, и потерь, о которых она сообщила в последних финансовых результатах, один из источников с знаниями рассказал Рейтеру. Однако идея заключается в том, чтобы создать больше рабочих мест, чем тех, которые будут потеряны в конце 2022 года - особенно в цифровых областях. По оценкам экспертов, телекоммуникационная отрасль Испании потеряла около половины своих рабочих мест за последние 20 лет.