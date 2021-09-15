Владелец Метс Стив Коэн говорит, что его сын помог изменить свое мнение по криптовалюте

Зарубежка

В то время он был немного скептически настроен по отношению к криптовалютным тенденциям, но теперь у него есть большая платформа, чтобы встряхнуть ситуацию.

Интересно, что его сын - криптомания - помог изменить свое мнение.

Каково было делать это? Коэн, основатель программы « Управление активами 72 » и владелец Нью-Йоркской конференции « Альтернативы Скайбридж », сообщил во вторник, что говорит человек, знающий его замечания. Это было частью путешествия, которое включало встречи с как можно большим количеством людей за последние шесть месяцев, чтобы просвещать себя о потенциальных вариантах.

Как только я решил, что есть возможности, и я подумал, что это может быть пространство, подобное интернету - оно может быть невероятно трансформационным - я не пропущу это. Коэн сказал в разговоре под названием « Генерирование Альфа на рынках и в бейсболе » и руководил основатель компании Skybridge Capital Энтони Скарамуччи.

Коэну, 65 лет, чья чистая стоимость составляет 11,1 млрд. долл. по данным Bloomberg Billionaires Index, с тех пор влился в Crypto как в личном качестве, так и в свою компанию.

На этой неделе он объявил, что инвестирует в Radkl, цифровую торговую фирму по количественным активам. Это также произошло после того, как семейный офис Коэна инвестировал Рекур, невозмутимую фирменную компанию, сообщил последний раунд финансирования Коэна. Скарамуччи рассказал Коэну, что пункт 72 создает возможности криптовалюты в фирме.

Интерес Коэна к виртуальному миру простирается не только на крипто. Он выразил восхищение Метаверсией, или видение виртуального мира, в котором люди взаимодействуют через аватары.

Есть некоторые далеко идущие идеи о том, как люди собираются тратить свое время, сказал он. Он добавил, что ваш разум может быть безумным о том, как люди взаимодействуют в метавселенной и, возможно, покупают виртуальную недвижимость и виртуальные костюмы для своих аватаров.

Коэн, фанат команды Mets с детства, который купил команду за 2,5 миллиарда долларов в декабре, также выступил с речью о спектакле клуба и о том, почему он любит владеть ею.

Это привело меня в другой мир, сказал Коэн. Владение хедж-фондом может дать вам какой-то престижный статус, но это не похоже на владение спортивной командой в Нью-Йорке. Это был тяжелый год для Метс, которые в августе проиграли 19 из 28 матчей против Метс на востоке Национальной Лиги.

Джаред Портер уволил генерального директора Коэна в январе по обвинению в сексуальных домогательствах. В прошлом месяце исполняющий обязанности генерального директора Захария Коэн была арестована по пьяному обвинению во вождении после того, как она покинула благотворительный сборище в доме Коэна. Он был помещен в административный отпуск после того, как признал себя невиновным.

Миллиардер вмешался в Twitter, где он был более громким с момента приобретения Mets, говоря, что это помогло людям увидеть его как человека, а не только богатого владельца хедж-фонда.

Коэн сказал, что Twitter - это трудное место, " они велики " в этом отношении. Это отличный способ взаимодействия с фанатами и иметь собственный голос. Более подробно см. также : Стив Коэн закрывает свой аккаунт в твиттере после получения угроз?