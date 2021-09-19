Владелец British Airways Луис Галлего не планирует привлекать миллиарды у акционеров

Зарубежка

Компания Reuters - владелец British Airways Луис Галлего не планирует собирать миллиарды евро у акционеров, чтобы протолкнуть компанию через затянувшийся кризис COVID-19, - заявил ее главный исполнительный директор ISG The Sunday Times.

Мы не видим необходимости в решении вопроса о правах и не рассматриваем его, - сказал Галлего в газете https : part.ly 3 Cphn 3 L, добавив, что компания разговаривала с банками с помощью различных опционов.

Эти комментарии появились после спекуляции СМИ на планах компании укрепить свои финансы.

В мае МАГ объявила о планах повысить 825 миллионов евро в банкнотах – 967 миллионов по конвертируемым облигациям, чтобы поддержать свой баланс.

Gallego сообщила, что у группы были большие долги, но также была высокая ликвидность в 10,2 миллиарда евро Times.

Мы анализируем другие способы финансирования группы, так что у нас есть альтернативы, прежде чем мы рассмотрим еще один вопрос о правах, он сказал газете, добавив, что вращающиеся долги будут приоритетом группы.

Ранее в этом месяце британская авиакомпания Wizz Air отказалась собрать 1,8 млрд долларов от акционеров, чтобы оправиться от пандемии, и выбрала подход к поглощению от лёгкой Plc.

Рассуждая о том, обсуждал ли он слияние с исполнительным директором в лёгком Джете, Галлего сказал : " Мы разговариваем со всеми авиакомпаниями, которые могут быть нам интересны, согласно газете.