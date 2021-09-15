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Зарубежка
Vivendi купит 17. 9% акций Amber Capital
15 сентября, 2021 20:30
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Русская планета
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ПАРИЖ - Рейтер - Французский конгломерат Вивенди сообщил в среду, что он согласился купить долю Лагардера в компании Amber Capital в 17,9 %, добавив к своей собственной собственности и предоставив ей возможность сделать предложение о поглощении для владельца Парижского матча.
Вивенди уже владеет 27 % акций Лагардера, и его доля достигнет порога в 30 %, по которому он обязан сделать заявку.
Французская компания в своем заявлении заявила, что покупка акций компании « Лагардер » может пройти до декабря 2022 года, поскольку она зависит от одобрения, в том числе от европейских регуляторов, но что она запустит предложение о поглощении, как только оно будет завершено.
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