Вице-президент Аргентины направил открытое письмо Киршнеру

Зарубежка

Блумберг - могущественный вице-президент Аргентины Альберто Фернандес в открытом письме, направленном президенту Кристине Фернандесу де Киршнеру, усугубил политический кризис, который взбудоражил правительство после того, как оно проиграло в воскресенье выборов.

Фернандес, правивший с 2007 по 2015 годы, опубликовала письмо, в котором обвинял Киршнера в политической катастрофе, как она говорит, было вызвано его экономической стратегией. По ее словам, неудача их коалиции на промежуточных первичных выборах 12 сентября была в значительной степени вызвана ошибочной политикой бюджетной экономии правительства, добавив давление на Фернандеса, чтобы он увеличил расходы. Она также призвала к пересмотру кабинета министров.

На встречах с президентом до голосования Киршнер сказала, что неоднократно предупреждала о сокращении расходов, которое негативно повлияет на экономическую деятельность и общество и, несомненно, будет иметь последствия на выборах. Всего через два месяца после окончательного промежуточных голосования 14 ноября, письмо разрушает политический раскол между Киршнером и умеренными перонистскими чиновниками, близкими к ней ; и радикальными союзниками Фернандеса в кабинете министров.

Внутренняя вражда возникает после того, как правящая коалиция была сильно побеждена в большинстве провинций Аргентины в воскресенье, в том числе в Буэнос-Айресе, ключевом поле битвы.

Не имея доступа к международным кредитным рынкам, правительство не может с лёгкостью прислушаться к призывам Киршнера увеличить расходы, если Центральный Банк не печатает деньги и не ухудшает один из самых высоких в мире уровней инфляции.

По словам одного из его представителей, который отказался комментировать само письмо, после того как письмо появилось в Интернете, президент отменил предыдущие запланированные поездки в Мексику и Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. По словам одного из чиновников, президент планирует в ближайшее время объявить о новых экономических мерах.

Спор затруднит для Аргентины достижение соглашения с Международным валютным фондом о переносе платежей по долгу в размере 4,5 млрд. долл. США, - сказал Дэниел Кернер, директор-распорядитель в Евразийской группе для Латинской Америки.

Кернер хочет контроля над правительством, а Фернандес не хочет уступать на данный момент, - сказал Киршнер в ответ на написанные вопросы. Аргентина должна МВФ $ 1,8 млрд 22 сентября, что является первой основной суммой рекордной финансовой помощи от 2018 года, за которую задолжала Аргентина. Призыв Киршнера к увеличению государственных расходов также может усложнить переговоры.

Аргентина выходит из трех лет подрядй рецессии и по-прежнему страдает от двузначной инфляции и годовой безработицы.

В письме Киршнер обвинил правительственных чиновников в том, что они забыли о результатах воскресенья, и сказал, что их отказ уйти в отставку препятствует большому изменению направления, которое необходимо.

Вице-президент добавила, что во вторник она предложила Хуану Мансуру выбрать новых чиновников для ключевых ролей, таких как губернатор провинции Тукуманс, Фернандес, на должность руководителя кабинета министров.

Мансур встретился с Фернандесом во второй половине дня в президентском резиденции в пригороде Буэнос-Айреса, но никаких изменений пока что не объявлено. Подавление Манзура на эту должность будет означать увольнение руководителя кабинета министров Сантьяго Кафьеро, одного из верных помощников Фернандеса.

Президент сопротивлялся изменению кабинета министров и созданию условий для того, чтобы несколько министров и чиновников, вступивших в сговор с Киршнером, предложили в среду отставочные письма и усилили политический кризис. В четверг он написал в твиттере, что он будет гарантировать единство коалиции.

Фернандес закончила своё письмо, напомнив Киршнеру, что она лично выбрала его на главную должность.

Она сказала, что я просто прошу президента уважать это решение.