Высокие цены на алюминий являются последней заботой строительной отрасли

Зарубежка

Рост цен на алюминий является последней заботой строительной отрасли, которая борется с ростом затрат на материалы и рабочую силу по мере того, как американская экономика выходит из пандемии.

Цена алюминия, проданного на Лондонской бирже металлов в течение трех месяцев, увеличилась на 2907 тонн в этом году, достигнув 1927 долларов США за тонну. Цены были выше, чем их предпандемический уровень.

Алюминия является неотъемлемой частью жилищного строительства и используется для производства всего, начиная от сапога и каната до изоляции, гвоздей и оборудования HVAC, сказал Джерри Говард, президент Национальной ассоциации строителей домов. Алюминий также используется для крыши, ограждения и многих других продуктов.

Более высокие цены на алюминий привели к более высокой стоимости материалов для строителей, поскольку цена на строительные материалы, сделанные из алюминия, за этот период выросла на 15-25 %, добавил он.

Более высокие затраты на алюминий – это не единственная головная боль для строителей домов.

Цены на мухи в начале этого года выросли на целых 316 % с начала 2020 года, добавив 36000 долларов к стоимости строительства нового среднеразмерного дома.

Цены на другие основные материалы, включая железо, медь, сталь и природный газ, также резко выросли.

Растут не только затраты на материалы, но и так много.

Строители и подрядчики также имеют дело с более высокими транспортными и трудовыми издержками. Кроме того, нет достаточного количества кровельщиков, олигархов, водопроводчиков, электриков и других рабочих, чтобы удовлетворить потребности строительной отрасли.

Все это продвигается в том же направлении, что приводит к росту цен на проект, - сказал Анирбан Басу, главный экономист компании Associated Workers и Contracters. Некоторые владельцы проекта говорят, что " больше нет для меня, я закончил ", по-прежнему необходимы. В отчете Associated Builders and Contracters, опубликованном во вторник, говорится, что в августе объем накопившегося строительного калькулятора снизился на 7,7 месяцев, что на 0,8 месяца меньше, чем в июле. Показатель был на 0,3 месяца ниже своего годового уровня.

Падение уверенности отражает потерю настроения строителя жилья, о котором в прошлом месяце сообщила потребительская торговая группа Realty. Индекс рынка жилья Wells Fargo Национальной ассоциации строителей домов в августе упал на 5 пунктов до 75, что является самым низким показателем с июля 2020 года.

Тем не менее, индекс доверия в строительстве ABC показал показатели продаж, прибыльности и уровня персонала, все они остались выше 50, что указывает на ожидания роста в течение следующих шести месяцев.

По словам Басу, лекарством от высоких цен являются высокие цены.

Эти высокие цены на алюминий, медь, сталь и другие ресурсы производства заставляют фирмы увеличивать дефицит предложения, добавил он. Таким образом, должно быть, что некоторое облегчение для строительной отрасли и других сегментов экономики, производящих продукцию, будет достигнуто в какой-то момент в 2022 году.