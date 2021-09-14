Вишнёвка канапии является первой в своем роде в США
14 мая Корпорация Reuters - Canopy Emprowth Corp представила первую в США « Вап-Вистель » КБР во вторник, ставя на рост спроса на альтернативы табаку и сигаретам.
В прошлом году рынок электронных сигарет и вагонов США оценивался в 15 миллиардов долларов, и, согласно данным исследования Grand View, ожидается, что растущий акцент на переход к более безопасным альтернативам курению приведет к ежегодному росту на 28 % до 2028 года.
КБР, непсихоактивное вещество, которое было в основном сформировано из варианта конопли, в прошлом году наблюдало массовый рост популярности, поскольку все больше людей обратились к нему за ослаблением в течение нескольких месяцев изоляции, вызванной COVID-19.
Конопия, похоже, извлекала выгоду из возросшего спроса и запустила различные продукты, такие как новую линию питья в Канаде и Соединенных Штатах, и даже линию мягких жеваний и капель для собак, используемую КБР.
Канопи сказала, что ее вишневые капсулы будут доступны в трех вариантах, каждый из которых будет ориентирован на управление настроениями в разные части дня. Каждая капсула будет содержать 200 миллиграммов легальной или предварительно упакованной формы CBD, привезенной из очищенных заводов по производству коноплей в США.
По словам Канопи, ее без никотина испаряющее устройство будет доступно в более чем 3000 магазинах Circle K в 21 штате с 1 ноября.