Virgin Australia потребует от сотрудников вакцинации от COVID - 19

СИДНЕЙ – В четверг Австралия-Вирджиния заявила, что потребуется вакцинировать весь свой персонал против COVID-19 в соответствии с внутренним соперником Qantas Airways Ltd и растущим числом авиакомпаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эксперименты, экипажи и работники аэропорта должны быть полностью вакцинированы к 15 ноября ; у других сотрудников будет до 31 марта 2022 года, по словам Virgin, устанавливая свои даты с Qantas.

Мы также по-прежнему поддерживаем любые меры, поддерживаемые правительством, чтобы гарантировать вакцинацию путешественников, - сказал главный исполнительный директор Виргинских островов Джейн Хрдличка.

В Австралии локальные блокировки в Сиднее, Мельбурне и Канберре из-за случаев коронавируса привели к закрытию границ между штатами, что препятствует внутренним путешествиям.

Страна не заказывала вакцины для поездок, но некоторые штаты требуют их для въезда в некоторые страны в определенных случаях.

Азиатские авиалинии сообщили о высоком уровне вакцинации среди пилотов и экипажей хижин, которые ждут снятия пограничного контроля, связанного с пандемией в регионе.

Singapore Airlines Ltd, Maliasia Airlines и Cathay Pacific Airways Ltd в Гонконге относятся к числу тех, кто поручил вакцинацию в экипаже Singapin Airlines Ltd.