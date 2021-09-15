Vineyard Wind закрывается на 2 доллара. Кредит 3 B для морской ветряной электростанции в Массачусетсе

Зарубежка

15 октября Reuters Vineyrd Wind, который был на пути к тому, чтобы стать первой крупной морской ветряной станцией США, закрылся на 2,3 миллиарда долларов и начнет строительство в Массачусетсе в конце этого года, заявили ее владельцы в среду.

По словам компаний, старшее долговое финансирование позволяет проекту, являющемуся совместным предприятием Avangrid и Changean Infrastructure Partners, мобилизовать своих подрядчиков и поставщиков для начала работы.

Правительство США одобрило Vineyrd Wind в мае, считая его инаугурацией новой отечественной промышленности, которая поможет устранить выбросы из энергетического сектора, важнейшего столпа в программе президента Джо Байдена по изменению климата.

С подписанием этих соглашений у нас теперь есть все необходимое, чтобы начать строительство, запустив отрасль, которая быстро начнет создавать рабочие места и вносить значительный вклад в достижение целей по сокращению выбросов углерода Массачусетса, в заявлении сказал Ларс Педерсен, руководитель компании Vineyrd Wind.

Строительство начнется на суше в Кейп-Коде, штат Массачусетс, а затем в том же году в Барнстебе, штат Массачусетс. Проект начнется в следующем году, и ожидается, что оффшорный энергетический проект начнет поставлять электричество в 2023 году.

Веревка Ветер будет расположена в 15 милях 24 км от побережья двора Марты и предназначена для выработки достаточного количества электроэнергии, чтобы обеспечить питание 400,000 домов в Новой Англии.

Девять банков приняли участие в финансировании в размере $ 2,3 млрд. Это банк Америки, J.P. Morgan, BBVA, NatWest, Credit Agricole, Natixis, BNP Paribas и MUFG Bank соответственно. Компания также была представлена Сантандером, который инвестировал в проект.