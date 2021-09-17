Выкуп акций Американской национальной железной дороги через несколько дней после ухода из Южного Канзас-Сити
« Рейтерс » - « Американская национальная железнодорожная компания » заявила в пятницу, что она возобновит ранее одобренную выкуп акций через несколько дней после отказа от своей сделки на сумму 288,6-миллиарда для американского железнодорожного оператора « Канзас Сити Южный ».
Крупнейшая канадская железная дорога, согласно заявлению, к концу января дополнит оставшийся миллиард Coilation, 8-6 9,02 млн. долл. США на выкуп акций.
Компания, под обстрелом инвесторов из-за их неудачной попытки купить Cansas South, заявила, что планирует повысить в 2022 году размер операционного дохода C178 млн. C178 млн. CFS за счет повышения производительности труда и пересмотра своих нерейновых бизнес-планов.
Она подтвердила свои цели на 2021 год, предусматривающие двузначное увеличение скорректированных доходов на долю и свободное движение денежных средств.
Отказ от своего подхода к Cansas Southern позволил соперничающей Cansas City Lutd, Canada Pacific Royer Fild, заключить сделку, чтобы купить американский конкурент и создать первую прямую железную дорогу, связывающую Канаду, Соединенные Штаты и Мексику.