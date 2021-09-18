Вьетнамцы одобрили 8-летнюю вакцину против COVID-19 в Южной Америке
Абдала стала восьмой вакцинацией от COVID-19, одобренной для использования во Вьетнаме, где один из самых низких показателей вакцинации в регионе, и только 63,3 % из его 98 миллионов жителей получили, по крайней мере, два выстрела.
Объявление поступило через несколько часов после того, как президент Джанниф Суань Фук покинул Ханое для официального визита в Гавану.
В Западной Вирджинии было зарегистрировано 667 650 случаев коронавирусных инфекций и 16 637 смертей - подавляющее большинство из которых было частью конца вспышки, вызванной дельтой, которая началась в конце апреля.
Министерство здравоохранения одобрило вакцину Абдала, основанную на срочной необходимости в борьбе COVID-19, - сказано в заявлении правительства.
12 апреля Министерство Кубы заявило, что Вьетнам предоставит большое количество Абдалы Кубе и передаст ей производственные технологии к концу года. Является ли Вьетнам и Куба одной из последних пяти коммунистических стран мира, а также Китаем, Лаосом и Северной Кореей? В июле Вьетнам призвал Соединенные Штаты положить конец своей враждебной политике в отношении Кубы и снять свое давнее торговое эмбарго после редких антиправительственных протестов на острове.