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Зарубежка
Вернется ли ВЭФ в Сингапур после катастрофы, связанной с COVID-19?
16 сентября, 2021 19:05
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Русская планета
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Логотип 50-го ежегодного совещания Всемирного экономического форума ВЭФ изображен на окне в Давосе, Швейцария, 21 января 2020 года. Реутер Денис БАЙБУЗ ФИЛЬ Фотография Дениса Балибоузе Файл
Встреча будет сосредоточена на растущем капитализме заинтересованных сторон, использовании технологий четвертой промышленной революции и обеспечении более инклюзивного будущего работы.
Пандемия COVID-19 вынудила организаторов отменить ежегодное совещание ВЭФ в Швейцарии в прошлом году, а затем вообще перенести его в Сингапур, поднимая вопросы о том, вернется ли это событие высокого уровня вообще в Сингапур?
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