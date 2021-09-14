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Верховный суд Мексики декриминализирует аборты после семи. 0-значительное землетрясение

Электрон Сыроежкин
14 сентября, 2021 00:45
6 мин
Электрон Сыроежкин
14 сентября, 2021 00:45
6 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Земля буквально потрясла в тот день, когда Верховный суд Мексики декриминализировал аборт 7 сентября, землетрясение на 7,0-множестве обрушилось на мексиканское побережье Тихого океана, убив несколько штатов и раскачивая одного человека. Но шоковые волны, исходящие по всей стране от решения суда об абортах, будут ощущаться еще долгие годы.

Правый лидер одной из женщин, с которым консультировалась CNN, говорит, что единогласное решение, которое признало беременность неконституционной, может сделать Мексику местом назначения для женщин из США, где аборты недавно были строго ограничены в Техасе, и даже моделью для других стран Латинской Америки, региона, который исторически не был дружелюбным к женщинам, стремящимся к аборту.

Высшему суду Мексики было предложено рассмотреть закон, принятый в северном штате Коахила, который объясняет, что женщины, которые делают аборт, могут быть наказаны тюремным заключением на срок до трех лет и штрафом.

В результате единодушного голосования суд объявил местный закон неконституционным, т.е. решение, которое автоматически не легализует аборты в стране, по словам аналитиков, с которыми консультировалась CNN. Случаи, ожидающие рассмотрения, все еще должны быть заслушаны на местном уровне, а законы, ограничивающие аборты в штатах по всей Мексике, по-прежнему находятся в архиве.

Верховный суд создал мощный прецедент для остальной части страны, однако другие судьи признали его, приняв решение. Ана Маргарита Рс Фарджат, одна из трёх женщин на скамье судей, решительно выступала против закона Коахила перед тем, как проголосовать.

Я против стигматизации тех, кто принимает это решение сделать аборт, что трудно начать из-за социального и морального бремени. Это также не должно быть обременено законом. Никто не беременеет добровольно, думая о том, чтобы сделать аборт позже, сказала она.

Никогда больше ни одна женщина или человек, способный носить ребенка, никогда не будет вновь привлечена к ответственности, позднее судья Луис Мар заключил Агилар, восхваляя это решение как исторический шаг. Это решение подверглось критике со стороны либералов и женских и репродуктивных групп, но было подвергнуто резкой критике со стороны консерваторов и мексиканской католической церкви. В то время как суд, кажется, решительно переместился влево, страна остается поляризованной. Политическое мнение мексиканцев по поводу абортов по-прежнему разделено во время всего разговора.

Эта реальность нашла отражение в интервью, проведенных CNN утром после того, как решение было принято на улицах Мехико.

Не следует лишать женщину права решать сама за себя и тем более находиться в заключении за то, что она решает о своем собственном теле, - сказала одна женщина, идущая по центристской Реформе авеню, которая отказалась быть названной.

Я согласен, что женщины должны делать все, что они хотят, со своим телом, но не в этом вопросе. Нельзя делать то, что можно сделать, если сделать аборт, говоря другой, который отказался быть названным.

В день вынесения решения те, кто протестовал за аборт и мирно протестовал перед зданием Верховного суда Мексики. Некоторые молились и молились, или держали фигурки плодов на высоком уровне, в то время как другие размахивали знаменами, требующими легальных и безопасных абортов, которые описывали их дело как борьбу против патриархального общества. Это решение является ударом по огромной и глубоко укоренившейся католической общине Мексики в Мексике. До того, как его услышали, епископ Джес - Жос Херрера Куи из епархии Нуэво Касас Грандес выступил с заявлением от имени Мексиканской епископской конференции : Мы хотели бы напомнить вам всем, что человеческое существо, рожденное в момент зачатия, должно быть признано на всех стадиях жизни и заслуживает той же защиты по закону перед лицом действий, которые могли бы поставить этого человека под угрозу, - написала Эррера Куйс.

Но история уже свершилась. Мар Антониета Алкалде, директор организации Ipas Central America и Mexico, группы по защите прав женщин, которая также выступает за репродуктивные права, говорит, что решение суда является результатом многих лет лоббирования и отстаивания таких организаций, как её, с целью сделать аборт безопасным и законным в Мексике.

Несмотря на то, что это решение ожидалось, позиции различных судей, насколько ясно было их послание и принятие единогласного решения, были чем-то, чего мы не ожидали, сказал Алкалде.

Она подчеркнула, что, хотя решение суда относится конкретно к Коахила, оно посылает сигнал всем штатам. Согласно федеральному закону Мексики, штаты могут принимать собственные законы, но решение Верховного суда заменяет любое местное законодательство.

Техас движется в противоположном направлении. Что может произойти, так это то, что большее число женщин решит съездить в Мексику. Это своего рода противоположное тому, что когда-то случалось. Многие латиноамериканские женщины ездили в США, чтобы сделать безопасный и легальный аборт в Мексике. Что случится с Мексикой в будущем, особенно если будет принят новый закон, так это то, что некоторые женщины из Техаса могут отправиться в Техас, чтобы сделать безопасный и легальный аборт, сказал Алкалде.

До вынесения решения аборт был законным только во всех штатах Мексики после аборта, если беременность была вызвана изнасилованием. Вынося свое заключение, судья Ана Маргарита Рос заявила, что - легально или нет - от 750000 до миллиона абортов ежегодно практикуются в Мексике.

Это решение может стать поворотным моментом для региона Западного полушария, который описывает межамериканский диалог, Вашингтонский аналитический центр, сосредоточенный на анализе международных отношений в Латинской Америке, как один из самых ограничительных регионов в мире, когда речь заходит о законах и политике в области репродуктивного здоровья, в частности абортах. Аборты полностью запрещены в Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре, Гаити, Ямайке, Доминиканской Республике и Суринаме, согласно анализу, опубликованному организацией в феврале.

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