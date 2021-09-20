Зарубежка

Согласно Гергели Скакакс БУДАпеШТ, Септ 20 Рейтер - Венгерская верхушка упала с шестинедельного минимума из-за заседания центрального банка во вторник, в то время как региональные фондовые рынки были раздуты, когда долговой кризис в Китае Evergrande обуздал аппетит к более рискованным активам. В 0808 году, по GlobalT, курс валюты был на 0,1 % ниже, оправившись от более раннего падения примерно на 0,2 %. Чешская корона, которая так много выиграла от повышения ставки центрального банка, упала на 0,1300 в ранней торговле. В целом, негативные рыночные настроения подняли обменный курс AFTHUF до движущегося среднего 50-дневного и 100-дневного уровня, сделав гораздо более существенный шаг, чем в Чехии Короне и польском нелёте, министр Эрст инвестиции сказал в одном из банкнот. Эти уровни могут на некоторое время остановить потери FTINT. Все региональные фондовые рынки были в красной форме, так как Варшавские акции вели к убыткам с падением на 2,3,3,3,%. В регионе доминировали Форинт и корона с прибылью около 310 каждый в год, когда центральные банки в Будапеште и Праге начали повышать ставки в июне, чтобы бороться с растущим инфляционным давлением после пандемии. Центральный банк Венгрии собирается во вторник, чтобы обсудить процентные ставки в условиях высокой неопределенности по размерам его следующего изменения процентных ставок, после того, как его базовая ставка за последние три месяца выросла на 90 базисных пунктов до 1,5.5. Экономисты, опрошенные Рейтером, ожидают, что банк увеличит свою базовую ставку на 25 базисных пунктов до 1,72 500 во вторник. Торговец валютой в Будапеште заявил, что долговой кризис в Evergrande может также осложнить решение в среду, поскольку слабость будущего будет оправдывать более жесткую политику, в то время как потенциально слабая мировая экономика может поддержать необходимость продолжения количественного смягчения. Даже несмотря на то, что цикл повышения ставок, скорее всего, продолжится, после меньших шагов их точный размер неизвестен, Эрст-группа заявила в ноте. Кроме того, интересно будет наблюдать, как обновленные инфляционные прогнозы национального банка, который может далее информировать о запланированном курсе на ближайшее будущее The Zloti, который за последние месяцы не оправдал короны и превосходство в течение ключевого решения суда по поводу инфляции, ослабил 0,2 % и может столкнуться с дальнейшим давлением из-за решения польского центрального банка, которое должно быть принято позднее на этой неделе. Решение Европейской комиссии, которое на этой неделе имеет преимущество перед законом ЕС, решило, что превосходство польского закона над законом ЕС является источником неопределенности, как сказал Банк Миллениум в своей ноте. Мы ожидаем, что до тех пор давление в Злоти будет расти.