Венгрия должна остаться в ЕС, заявил премьер-министр Орбан

Зарубежка

БУДАпеШТ – Венгрия должна оставаться членом Европейского Союза, чтобы обеспечить доступ к своему общему рынку, - сказал в пятницу премьер-министр Виктор Орбан, добавив, что страна будет одним из последних, кто выйдет из блока, если она когда-нибудь распадется.

Как Брюссель, так и Венгрия находятся в тупике по самым разным вопросам, начиная с прав ЛГБТ и заканчивая свободами прессы в Венгрии и Польше. В июле Европейская Комиссия начала судебное разбирательство против этих двух мер, которые, по ее словам, являются дискриминационными по отношению к геям и лесбиянкам.

На этой неделе венгерское правительственное долговое агентство AKK собрало 4,4 миллиарда евро на мировых рынках, намного больше, чем ожидалось, чтобы покрыть вероятную задержку в фондах ЕС по восстановлению COVID.

Консервативный националист Орбан сказал, что для Венгрии, бенефициарии фондов ЕС, главной причиной для того, чтобы остаться в ЕС, были не деньги из Брюсселя. Он также сказал, что на этой неделе распродажа долгов показала, что Венгрия стоит на прочном финансовом положении.

Если проанализировать полный год, то Брюссель получает больше денег, чем мы платим. Но если вы вычтете сумму денег, которые восточные компании каждый год репатриировали из страны, то этот баланс будет отрицательным, как сказал Орбан в общественном радио.

« ЕС важен для Венгрии, потому что он обеспечивает рынок, - сказал он. Мы должны встать на защиту ЕС и остаться в нем. Это причина, почему я говорю, как бы это ни звучало, мы будем среди немногих, которые все еще будут в Союзе, если оно когда-нибудь закончится. Орбан, который столкнется с предстоящими выборами в следующем году, использовал ставку налога на прибыль в размере 9 % для привлечения крупных инвестиций в автомобильный и производственный секторы, которые помогли Орбану поднять экономический рост и занятость, помогая Орбану создать имидж сильного экономического управления.

Орбан сказал, что экономический рост в этом году, вероятно, превысит 58,5 %, что проложит путь к принятию множества мер для поддержки ключевых групп избирателей до парламентских выборов, которые должны состояться весной следующего года.

Орбан объявит законодателям о планах правительства на инаугурационной осенней сессии парламента в понедельник.