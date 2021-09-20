Великобритания создаст барьеры, чтобы помочь предприятиям экспортировать услуги
ЛОНДОН, 20 сентября Reuters : Британия будет стремиться разрушить цифровые торговые барьеры, чтобы помочь своим предприятиям экспортировать свои услуги, - скажет в понедельник новый министр торговли страны Энн-Мари Тревелян.
Каждый из нас зависит от цифровой торговли, однако британские компании сталкиваются с цифровыми барьерами в странах, которые придерживаются протекционистского подхода, Тревильян скажет в виртуальной речи на Лондонской технической неделе, согласно продвинутой экстрактуции, опубликованной ее офисом.
Я хочу, чтобы Великобритания создала эти барьеры, чтобы открыть новые, захватывающие возможности для бизнеса и потребителей, чтобы мы могли увидеть повышение производительности, количества рабочих мест и роста. Торговые сделки, как правило, сосредоточены на устранении товарных торговых барьеров, но после выхода из Европейского Союза Великобритания стремилась включать соглашения об общих стандартах цифровой торговли и цифровых стандартах в профессиональные услуги, чтобы стимулировать рост сектора услуг.
Тревильян будет использовать свою первую речь с тех пор, как она отказалась от роли на прошлой неделе, чтобы выработать план департамента, чтобы попытаться сформировать международную цифровую политику. Это будет включать в себя установление сотрудничества в области цифровой торговли через соглашения о свободной торговле ( Cordinación )
Улучшенная защита прав потребителей и интеллектуальной собственности, а также содействие развитию систем электронной торговли, таких как электронные контракты, также входят в число планов, которые представит Тревильян.
Департамент, который отметил, что в 2019 году цифровой сектор получил прибыль от 150,6 млрд фунтов стерлингов в британскую экономику и в него было занято 4.6,6 % национальной рабочей силы, также хочет сделать его более легким и дешевым для предприятий, которые используют данные для международной торговли, поддерживая свободные и доверяемые трансграничные потоки данных.