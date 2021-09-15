Великобритания поджигает огромные кабели, которые приносят энергию во Францию
Огромный пожар бушует рядом с ключевой станцией конвертера в Великобритании, которая отключает крупный кабель, который приносит энергию из Франции в Великобританию.
Перебои не могли произойти в худшее время с уже и так низкими поставками и рекордно высокими ценами. Великобритания является крупнейшим импортером электроэнергии, а Франция является крупнейшим поставщиком двух 2000 мегаваттных кабелей, которые пересекают Ла-Манш.
Огонь сражался с борцами с середины ночи, и дым продолжает вызывать дым с места происшествия.
По данным Кентской службы пожарной безопасности и пожар все равно займет несколько часов, чтобы потушить огонь. Потоки на 2000 мегаватт кабеля IFA-I-1 остановились вскоре после полуночи, согласно данным National Grid Plc. По словам одного из представителей, вторая линия IFA-2 не затрагивается.
По словам Адама Льюиса, партнёра из компании « Хартри партнёрс », перебои с ценами на электроэнергию приведут к дальнейшему ужесточению этих цен, что приведет к повышению цен на электроэнергию в Великобритании. Это также поможет укрепить газовые рынки Великобритании, поскольку Великобритании, возможно, потребуется заменить импорт своим собственным поколением. В разгар инцидента 12 пожарных машин и другие автомобили третьего типа боролись с огнем, используя сжатый воздух для предотвращения распространения огня в близлежащие здания.
Огонь также заставил поезд Евростар временно в начале среды отменить свой рейс, что привело к задержкам в обслуживании.