Зарубежка

В третьем квартале 2018 года топ-китайский прогнозир видит рост ВВП почти нулевым.

Блумберг - Жёсткий вирус Китая ограничивает среднюю экономическую активность в третьем квартале, может быть близкой к нулю по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в то время как рост за весь год может упасть ниже 8 %, как сказал один из топ-скаутов.

По моему мнению, в третьем квартале китайская экономика должна резко замедлиться, главным образом из-за вируса, но также и из-за контроля над имуществом, - говорит Кристофория Бароу, главный экономист в компании Securities LLP. Баро был главным прогнозёром китайской экономики в последний год Блумберга.

Прогноз Бароу относительно роста на 0,3 % в июле-сентябре, составляющий от предыдущих трех месяцев, ниже медианного показателя, составляющего 11,1 % в исследовании, проведенном в Блумберге экономистами. Он также серьёзно относится к темпам роста Китая в 2021 году, по сравнению со медианным показателем рынка в 82,4 %.

Это должно быть около 8 %, но, по его словам, риски сместились в сторону понижения. Если в четвертом квартале будет еще одна вспышка, прогнозы должны быть скорректированы ниже 8 %. Правительство поставило своей целью рост экономики на 6 % в год.

Прогноз Бароудса был сделан после того, как ежемесячные данные показали, что китайская экономика резко замедлилась в августе, с падением в розничных продажах и строительстве собственности.

Китай ввел новые более жесткие запреты на поездки, чтобы остановить импортную вспышку вируса дельты в конце июля. В то время как эти меры быстро взяли вирус под контроль, в этом месяце в южном Китае был создан новый кластер, намекая на то, что некоторые ограничения сохранятся, и потребители будут по-прежнему осторожны.

По словам Барро, риски меняются в сторону понижения, потому что Китай будет продолжать проводить политику нулевой терпимости в отношении COVID-19, особенно в преддверии зимних Олимпийских игр в феврале.

Французский экономист сказал, что одним из его любимых индикаторов китайской экономической активности на данный момент является ежедневное число внутренних авиарейсов.

По его словам, это самые надежные данные, чтобы уловить последствия ограничительных мер.

Китай намерен опубликовать данные о валовом внутреннем продукте 19 октября. для третьего квартала своего третьего квартала. Во втором квартале ВВП вырос на 71,9 % по сравнению с тем же периодом 2020 года и на 13,1 % по сравнению с предыдущим кварталом.

Барро сказал, что его технология прогнозирования предполагает попытку собрать как можно больше данных, в том числе от экономных поставщиков, прежде чем построить простую модель с всего лишь пятью вложениями для каждой предсказанной переменной. По его словам, эти прогнозы корректируются на основе опыта и сравнения с конкурентами.

По его словам, до конца года инвестиции в инфраструктуру и бюджетные расходы будут ключевыми переменными, указывающими на то, как много Пекин пытается поддержать рост.

По его словам, основное внимание будет уделяться государственным инвестициям, потому что все ждут общественной поддержки.