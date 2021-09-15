Ведущие индийские юридические фирмы, бросающие правительство из-за сборов с IPO

Зарубежка

3 Ведущие индийские юридические фирмы не подали заявку на первый тендер - источник.

МУМБАЙ, 15 сентября – Рейтер : индийские планы перечислить Государственную Корпорацию страхования жизни LIC сталкиваются с необычной проблемой : государственные юридические фирмы уклоняются от консультаций с правительством, сдерживаясь низкими сборами, предлагаемыми во время бума котировок корпоративных акций.

С миллионами страховщиков и долей в 66 % новых страховых взносов на переполненном рынке страхования, LIC является домом с названием активов более чем в 450 миллиардов долларов.

Правительство пытается перечислить страховой бегемот к марту в упражнении, чтобы стать крупнейшим IPO Индии, вероятно, в 12 миллиардов долларов США. В последнее время 16 глобальных и внутренних инвестиционных банков выступают за решение этой проблемы.

Но ведущие юридические фирмы, которые обычно были бы заинтересованы в таких крупных IPO, чтобы повысить их доверие в правительственных кругах, сомневаются в том, чтобы давать советы Нью-Дели, поскольку их команды переполнены корпоративным бумом IPO, пять партнёров юристов рассказали Рейтеру.

Большинство индийских юридических фирм перегружены работой IPO, сказал J. Sagar Associates, партнёр по СиП в ведущей фирме Nitin Potdar. И LIC IPO понадобятся настоящие гигантские команды опытных юристов. Сложный размер и массивная структура продукта LIC делает разработку проспекта для юристов кошмаром, добавил он.

Непризывные сборы являются еще одним смягчающим фактором, о котором говорили партнеры юридической фирмы, говорящие на условиях анонимности, чтобы избежать правительственных репрессий.

Министерство финансов, которое занимается процессом IPO, сразу не ответило на запросы о предоставлении комментариев.

Четверг – это крайний срок представления заявок юридическими фирмами.

Рефинивные данные показывают, что Индия имеет около $ 6 млрд в IPO на стадии подготовки.

После июльского поставочного гиганта Ola IPO, цифровая платёжная компания Paytm и гигант Зомато, катающийся на верхушке, наблюдает за дебютами рынка, заставляя юристов занятными и их кассовые звонки.

В неловком эпизоде правительство дважды пересматривало свое предложение, чтобы привлечь юридические фирмы для LIC IPO.

Ведущие фирмы, такие как Сирил Амаршанд Мангалдас, Шардул Амаршанд Мангалдас и Haitan Co, как правило, были бы заинтересованы в том, чтобы правительство IPO такого размера, но не выступало на первом тендере, говорили источники по этому вопросу.

Все три фирмы не ответили на вопросы Рейтер.

Правительственные чиновники также ранее позвонили нескольким высшим юридическим фирмам и заставили их присоединиться к работе IPO, - сказали три партнёра по юридической фирме, знакомые с обсуждениями.

На этой неделе правительство смягчило график платежей, предложив 50% платежей после подачи проекта проспекта IPO.

По их словам, работа IPO в LIC является все более обширной и сложной, что делает их еще менее остроумными.

Юридические фирмы должны взяться за 36 задач в списке задач правительства для ЛИК, от подготовки документов IPO и направления запросов регуляторов до пересмотра корпоративного управления и текущих судебных процессов, а также анализа рисков.

По словам одного из главных партнёров в индийской юридической фирме, необходимое количество работы составило бы целых пять частных сделок с IPO, но все равно оно не будет оплачено.