Зарубежка

Дебаты, возможно, бурно ведутся по поводу того, является ли инфляция временной, но американские генеральные директора и компании, работающие в сфере бизнеса, не были обеспокоены ростом цен более чем за десять лет.

224 ссылались на инфляцию во время призывов к второму кварталу. Это самое высокое ежегодное число компаний SьяP 500, ссылающихся на инфляцию, по крайней мере, от 2010 года, Джона Баттерса, главного аналитика данных из FactSet, написал в своей еженедельной записке.

Баттерс перечислил сектора, которые поднимают стену беспокойства больше всего.

На отраслевом уровне Промышленный сектор имел наибольшее количество компаний, которые приводили инфляцию на призывы к 2 2021 г. - 50, за которыми последовали потребители.

33 сектора, дискреционные финансы, 29 и 27 потребительских Стабилов, подробно описали его.

Некоторые из этих призывов совпали с тем, что цены на газ достигли семилетнего максимума и рекордно высоких цен на пиломатериалы, а также правительственных отчетов.

По данным Министерства труда, потребительские цены на август подскочили на 53,3 %, что соответствовало ожиданиям экономистов. Цены выросли на 54,6 % в год в июле, что соответствует темпам роста за предыдущий месяц, как самый быстрый с августа 2008 года и второй - с июля 2009 года.

Цены производителей росли на пятый месяц подряд в августе, с самым быстрым ежегодным клипом по рекордам, скачок 83,3 года в год, поскольку узкие места в цепочке поставок продолжают расти.

Компании, в том числе Tyson Foods и Kroger, предупредили инвесторов и потребителей о подготовке к повышению цен.

Самый крупный американский продуктовик сказал на прошлой неделе, что он передаёт более высокую стоимость потребителю там, где есть смысл сделать это, сказал, что компания CFO Gary Millerchip о доходах во втором квартале компании, о чем сообщил FOX Business. Крогер видит инфляцию на уровне 168 долларов.

В то время как неуверенность заключается в том, сможет ли инфляция утихнуть, она еще не поглощает экономический рост, наблюдаемый как Баттерс.

Он добавил, что, как ожидаемый темп роста заработков на 2021 год ( 42,6.6 ), так и предположительно чистая прибыль на сумму 124,600 CY 2021, сегодня выше, чем, согласно оценкам, подсчитанным на 30 июня :

Тем не менее, Торстен Слок, главный экономист в компании Anполon Global Management, указывает на рост заработной платы и надвигающийся дефицит рабочей силы, отмечает цены на жилье и рост арендной платы, как на неприятное предчувствие.

Я думаю, что риск заключается в том, что у нас может возникнуть инфляция, которая, скорее всего, продлится, по крайней мере, до конца этого года и потенциально хорошо до следующего года, как он сказал во время недавней беседы на Круглый стол Barron. После двухдневного заседания Федеральной резервной системы в январе, которое заканчивается в среду, инвесторы получат свежее обновление инфляционных ожиданий. Председатель Джером Пауэлл, безусловно, будет присутствовать на своей пресс-конференции QA в среду, которая начнется в 161 30 апреля 2004 года.

Кроме того, на этой неделе компания Costco, Nike и FedEx все они сообщили о доходах, и они могут справиться с инфляционными тенденциями для своего соответствующего бизнеса.

Что касается более широкого рынка, то индекс SьяP 500 снизился в 210 сентября, месяц традиционно считался роковым месяцем для акций, но с ростом инфляции, вероятно, в ближайшие недели будет наблюдаться двойной встречный ветер.