Валюты Центральной Европы зафиксировали инфляционные данные США
Валюты Центральной Европы были заблокированы в режиме удержания во вторник, когда мировые рынки ждали ключевых данных о инфляции в США, с венгерским форинтом и чешской короной, сохранившими последние прибыли. Центральный банк Венгрии заявил, что в понедельник он проведет свои свопы-тендеры, чтобы дать определённую ликвидность и отказаться от дополнительной заявки на предоставление дополнительной ликвидности банковской системе в среду, что придаст фунту стимул. Во вторник, в основном, форинт держался за эти достижения, держась на психологической стороне сильного 350 на один уровень евро. Она была продана на 349,60,0,%, на 0836 по Гринвичу. Форинт и корона до сих пор опережали успехи в Центральной Европе, достигнутые их коллегами в этом году, и их соответствующие центральные банки ужесточили свою политику с июня. Рыночные спекуляции перешли к тому, должен ли центральный банк выбрать более крутое повышение ставок на 50 базисных пунктов, когда он соберётся в конце сентября? Центральный банк до сих пор посылал два 25 базовых шага вперёд. Во вторник чешский центральный банкир Войтех Бенда, который на двух последних встречах поддержал повышение балла на 50 базовых пунктов, сказал, что чешское Радио не смягчило свою позицию, а на прошлой неделе данные показывают, что инфляция достигла максимума за 13 лет. Корона упала на 0,1 % против евро и до 25.38 против евро, а после последних инфляционных данных она поднялась на три месяца выше. В Польше злотый упал на 0,1 % с небольшим импульсом. В этом месяце она потеряла 0,7 %. Внимание инвесторов будет сосредоточено на показателях инфляции в США, которые, вероятно, подтвердят сохранение высокого ценового давления, хотя это не должно способствовать установлению сроков нормализации кредитно-денежной политики ФРС, сказал Банк Тысячелетия. Пространство для дальнейшего ослабления Злоти невелико. Акции были смешанны на рынках вокруг Варшавы, а Будапешт и Будапешт смягчились. Прага находилась на высоком уровне благодаря успехам в области коммунального обслуживания CEZ и MONETA Money Bank и Komercni Banka, после того как два последних получили разрешение регулятора, чтобы выплатить дивиденды, которые были уменьшены.