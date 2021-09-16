В Женеве открылась уйгурская фотовыставка лагерей, предположительно управляемых китайцами

Зарубежка

Зумрей Аркин, руководитель программы и пропаганды Всемирного конгресса Уйгура, представляет на фотовыставке Уйгура десятки людей, которые, как сообщается, пропали без вести в лагерях, находящихся под управлением Китая в Женеве, Швейцария, или которые предположительно содержатся в лагерях, находящихся под управлением Китая в Синьцзяне, Китай, 16 сентября 2021 года перед Организацией Объединенных Наций в Синьцзяне, Китай, 16 сентября 2021 года. ЖЕНЕВА, 16 сентября - Рейтер - Фотовыставка Уигхура десятков людей, которые пропали без вести или предположительно содержатся в лагерях, поддерживаемых Китаем, в Синьцзяне, Швейцария, открылась в четверг на фоне высокой напряженности по поводу прав человека между Пекином и Вашингтоном.

Стена пропавших без вести, в которой также содержатся интервью с оставшимися в лагере людьми о предполагаемой принудительной стерилизации, стоит вне Организации Объединенных Наций в Женеве, где на этой неделе открылась месячная сессия Совета по правам человека.

Нам было важно показать лица, которые должны представлять статистику, сказал Зимрей Аркин, чей дядя представлен на выставке. О цифрах легко забыть, но если люди видят лица, мы надеемся, что они поймут неотложность ситуации. По оценкам правозащитных групп, один миллион угюров и другие религиозные меньшинства были интернированы в лагерях, которые Китай называет своими религиозными учебными центрами по борьбе с экстремизмом.

Соединенные Штаты предоставили финансовую помощь выставке, которая продолжит поездку в Брюссель и Берлин, рассказала Всемирному конгрессу Уйгура Рейтеру. Ранее на этой неделе представительство США в Женеве сообщило ей об этом на дипломатическом приёме, согласно информации из источников, которые присутствовали на нем.

Мы привержены тому, чтобы поставить права человека в центр нашей политики в отношении Китая, и будем продолжать подчеркивать серьезные нарушения прав человека, которые мы видим, как КНР совершает по всему Китаю в Синьцзяне, Тибете, Гонконге и других местах, как сказал представитель миссии США.

Китай сказал, что положение в области прав человека в Синьцзяне было довольно хорошим, попытка некоторых сил преследовать свою политическую повестку, клеветуя на Китай, обречена на провал, добавил представитель миссии.

Китай призвал другие государства-члены не присутствовать на мероприятии в начале этого года, посвященном репрессиям Уйгуров Германией, Соединенными Штатами и Великобританией, назвав это оскорблением. Обмены между Китаем и Соединенными Штатами в этом году становятся все более колючими в 47-м составе Совета в Женеве : Вашингтон стремится вернуть себе место, а Вашингтон ждет выборов на форуме, на котором Трамп ушел в отставку в качестве президента. На этой неделе представитель Китая Цзян Дуань обвиняет Вашингтон в геноциде против коренных американцев и систематическом расизме в своей обширной речи.

Существует различие между странами, которые совершали аморальные деяния в прошлом и которым было трудно улучшиться, и странами, которые совершают преступления против человечности в настоящее время ", - сказали Соединенные Штаты. Посланник в Израиль в ответ ".

В своей вступительной речи на этой неделе, Уйгурские чиновники подняли Синьцзян и сожалели, что усилия получить доступ к расследованию сообщений о серьезных нарушениях против мусульманских уйгуров не увенчались успехом.