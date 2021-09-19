Зарубежка

Загадка, которая подорвет экономический рост США, не является ФРС

Бюджетная версия наступающего года является априканской версией, которая действительно будет кусаться.

Вещание на финансовых рынках США касается еще не объявленного ФРС сокращения своих покупок облигаций. Это затмевает что-то важное : уже и так очень значительное - сокращение бюджетной поддержки федерального правительства - что будет иметь гораздо большее влияние на экономический рост в следующем году.

Похоже, что американская экспансия во второй половине 2022 года резко замедлится, так как меры, которые поддерживали экономику во время пандемии - от проверки стимулов для домохозяйств до бесзатратного финансирования для малого бизнеса, исчезают с точки зрения.

Это будет так, даже если президенту Джо Байдену удастся получить одобрение Сената в отношении большей части его программы « Сделаем работу лучше ». С годами расходы будут расти с ограниченным эффектом в 2022 году. Это также будет частично финансироваться за счет повышения налогов, что замедлит рост экономики, а не ускорит ее.

Это будет несколько очень низкие темпы роста в 2022 году и в 2022 году, как сказала Венди Эдельберг, директор Института Брукингса Hamilton Project. Меня не удивило бы, если бы была четверть экономической активности здесь или там, где экономика на самом деле движется на обочину. Она не одинока в прогнозировании резкого спада. Ян Хациус, главный экономист компании Goldman Sachs Group Inc., ожидает, что к концу 2014 года Соединенные Штаты вырастут со скоростью 1,5.5 к концу 2014 года, по сравнению с 57.7 в течение 2021 года.

Возможное замедление будет нежелательной новостью для инвесторов, которые подняли курс акций до рекордного уровня.

Это также может означать неприятности для Байдена и его коллег-демократов в Конгрессе, поскольку они стремятся сохранить незначительное большинство на промежуточных выборах в ноябре 2022 года - особенно, когда это сопровождается ростом безработицы, хотя большинство экономистов этого не ожидают.

Существует потенциальная выгода : снижение инфляции. Цены в этом году подскочили на фоне фискально подпитываемых цепочек поставок и резкого падения потребительского спроса. По словам Эдельберга, мы должны сойти с кипения, потому что быстрый отскок в США дотягивает рынок труда и экономику до предела к середине следующего года.

Председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги, как ожидается, обсудят планы на этой неделе на общественном собрании. Пауэлл сказал, что они начнут сокращать покупку облигаций в следующем году. Центральный банк будет продолжать обеспечивать экономику и финансовые рынки стимулами до тех пор, пока программа покупки не завершится, что, вероятно, произойдет в 2022 году.

Но не в отношении бюджетной политики, которая уже начала действовать как помеха. Хутчинский центр Института Брукингса подсчитал, что влияние федеральных, местных налогов и расходов во втором квартале стало отрицательным и продолжится и в 2023 году.

Даже если Байден получит все значительные расходы, которые он ищет, текущая волатильность баланса бюджета федерального правительства в наступающем году будет по-прежнему одним из самых больших за всю историю, как показывают цифры Белого дома.

Существуют некоторые смягчающие факторы.

Смогут ли американские домохозяйства увеличить свои сбережения в пандемии примерно на 2,2 триллиона долларов или даже больше? Как сказал бывший директор CBO Дуглас Холтц-Экин, который сейчас является президентом Американского форума действий, такая подушка, возможно, и есть в бухгалтерских книгах. Он считает, что бюджетные колебания значительно замедлит рост экономики, назвав эту идею невероятным преувеличением. Власти штатов и местные органы власти также медлилили тратить часть денег, которые они получили из Вашингтона, оставляя им огневую мощь на будущее.

Но ничто из этого, скорее всего, не компенсирует в полной мере последствия сокращения бюджетной поддержки.

Попутный ветер фискальной политики начал превращаться в попутный ветвь, которая к лету следующего года будет сильно дуть, как сказал главный экономист-аналистический экономист Moody Mark Zandi. Без какой-либо дополнительной финансовой поддержки экономика будет чувствовать себя немного хрупким в день выборов 2022 года. Инвесторы, со своей стороны, начинают беспокоиться по поводу потенциального замедления. Они стали заметно менее оптимистичными в отношении перспектив экономического рынка в последнем глобальном опросе менеджеров фондов, под названием Fasic Flop Flips to Fascial Freezy. В то же время, они остались в собственности на акции. Как сказал Дэвид Джоунс, директор по глобальной инвестиционной стратегии, этот разрыв делает фондовые цены уязвимыми.

По его словам, чем дольше будет продолжаться этот диссонанс между фундаментальными принципами и позиционированием, тем больше он поднимет призрак насильственного, беспорядочного рыночного события, в котором все бегут к двери.