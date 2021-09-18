Зарубежка

В этом месяце были найдены две пустые бутылки с вином на одном из новых самолетов военно-воздушных сил Одну, находящихся в разработке в Сан-Атуане, люди, знакомые с этим вопросом.

По словам этих людей, обнаружение миниатюрных бутылок текилы на одном из будущих президентских самолетов находится под следствием компании. Невозможно точно определить, где именно были найдены бутылки на рейсе.

Несмотря на то, что недавняя авария с применением инструментов, тряпок и других фабричных мусорных материалов весьма засекречена для коммерческих и военных самолетов, этот инцидент особенно серьезен, потому что включает в себя спирт и тяжелые авиабусы ; он известен как военно-воздушные силы номер один, когда главнокомандующий находится на борту

Представитель Boeing сказал, что этот инцидент был личным. Компания заявила, что работает над улучшением качества и производственных операций.

Новые воздушные самолеты Boing – это сильно модифицированные самолеты Boeing 747-8, известные как VC-25 B. Служащим нужны разрешения на работу в самолете. В судебных документах по спору с поставщиками в начале этого года, юристы Boeing описали самолёт как эффективно воздушное место администрации наряду с оборонными программами, такими как баллистические ракеты, которые имеют самый высокий национальный приоритет. Само по себе Боинг не считает обнаружение в первую очередь случаем, связанным с загрязнением иностранных объектов, известном в отрасли FDS, что спирт не допускается ни на одном из заводов производителя, по словам человека, который знаком с этим вопросом. Этот человек сказал, что компания восприняла обнаружение чрезвычайно серьезно.

Представитель Белого дома в интервью сообщил о военно-воздушных силах США. Представитель военно-воздушных сил сказал, что Боинг сообщил подразделением службы о кадровом вопросе и что это не оказало никакого эффекта на работу по модификации самолетов.

По ее словам, Агентство военно-воздушных сил и по контролю за выполнением контрактов на оборону, которое контролирует поставщиков Пентагона, внимательно контролирует качество производства и требует от Боинга подотчетности для обеспечения того, чтобы программа VC-25-B соответствовала строгим требованиям контроля качества.

Договорное агентство Пентагона заявило, что оно серьезно относится к инциденты с мусором на фабриках и работает с подрядчиками, чтобы исправить эти проблемы.

В начале этого года Боинг сказал Пентагону, что новые реактивные самолеты военно-воздушных сил One опоздали на год, и сигнализировал, что он может потребовать более 500 миллионов дополнительных налоговых средств из-за пандемии COVID 19 и спора поставщика. Президент США Дональд Трамп за два новых самолета в 2018 году.