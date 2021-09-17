В Royal Bank of Canada произошла перестановка финансового директора
Королевский банк Канады назначает Нанди Ана главным финансовым директором, что является частью коллапса высших чинов банка.
Ан, в настоящее время возглавляющий отдел отношений с инвесторами, будет выполнять эту роль с сегодняшнего дня на 1 ноября, - сказала компания, базирующаяся в Торонто, в своем заявлении, опубликованном в пятницу. Она заменяет Рода Болгера, который занимает эту должность с декабря 2016 года и уезжает в банк через десять лет после
РБК также заявила, что назначила Генерального советника Мария Дуваша своим главным юридическим должностным лицом. Новый РБК, возглавляющий Nil McLaohlin, который теперь будет вести коммерческие банковские операции, также будет заниматься личными банковскими операциями.
РБК пытается расширить свой бизнес на юго-западе США и сосредоточилась на завоевании компаний среднего рынка, чтобы помочь расширить свой бизнес на юге границы через свой Национальный американский и коммерческий банк.