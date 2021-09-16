Зарубежка

Логотип российского государственного регулятора коммуникаций Роскомнадзор изображен в этой картинке 12 февраля 2019 года. Фото Максима Шеметава : Максим Герметова

Россия 16 сентября Рейтер : Россия угрожала международной медиа-фирме огромными штрафами, если они не удалит контент, который московское правительство считает незаконным, и потребовала Apple и Google прекратить вмешиваться во внутренние дела накануне парламентских выборов.

Интернет-услуги испытывают растущее давление накануне парламентских выборов в России 17-19 января. Власти России заявили, что иностранные фирмы препятствуют их усилиям по ограничению частных сетей виртуальных ресурсов, включая VPN и онлайн-ресурсы, связанные с задержанным критиком Кремля Алексеем Навальным. Ранее, давний спор по поводу запрещенного контента, казалось, начинался после того, как Роскомнадзор, заместитель начальника государственного органа связи Вадим Субботин, объявил о возможных штрафах.

Теперь мы наложим штрафы за оборот на те компании, которые систематически нарушают требования Роскомнадзора, как сообщило новостное агентство Interфакс Subbotin.

В то время как Россия уже наложила несколько более мелких штрафов на иностранные технологические компании, введение штрафов, основанных на их обороте, предполагает потенциально более крупные суммы.

Subbotin назвал Facebook FB.O TWTR.N и GooGooGL.O Google GooGoogL.O Google некоторыми фирмами, подверженными риску

По его словам, Роскомнадзор развил инструменты, способные обеспечить соблюдение требований российского законодательства, не уточнив при этом дальнейших подробностей.

Начиная с марта, Роскомнадзор успешно заблокировал скорость Twitter, помешав некоторым провайдерам VPN работать и заблокировав крупный сервис DNS в системе торрелевантного домена на несколько часов. Китайская страна на самом деле намного опережает Россию с точки зрения блокирования возможностей, говорит эксперт по ИТ Михаил Климарев Рейтер.

Ранее в четверг законодатель Андрей Климов сообщил, что российские прокуроры официально подобрались к генеральному директору Apple AAPL.O Тиму Куку и генеральному директору Google Сундару Пичаю из Септа 9, сказав им прекратить нарушать российский закон, используя зарубежное приложение Навального для голосования в магазинах своих компаний для неизвестных транзакций.

Действия Климова во время российских выборов рассматриваются Интерфаксом как чисто внутренние и напрямую связаны с вмешательством в нелегальные внутренние дела, - сказал Apple.

Apple и Google сразу не ответили на запросы о комментариях.

AppStore потерпела перепад ранее на этой неделе, и GlobalCheck, группа, контролирующая доступность веб-сайтов в России, в конце среды сообщила, что операторы телекоммуникаций начали блокировать доступ к Google Docs.