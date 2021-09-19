Зарубежка

ГОНКОНГ, 19 сентября 2015 года - Менее 5000 жителей Пекина в воскресенье голосуют за кандидатов, которые, как считается, лояльны Гонконгу, который выберет следующего лидера поддерживаемого Китаем города из преимущественно истеблишментских кругов.

После того, как Пекин изменил избирательную систему города, чтобы гарантировать, что только патриоты будут править самым свободным городом в Гонконге, некоторые про-демократические кандидаты почти отсутствуют на первых выборах в Гонконге.

Полиция повысила безопасность по всему городу, и, как ожидается, местные СМИ будут использовать 6000 офицеров для обеспечения бесперебойного голосования, на котором, как ожидается, наберут голоса примерно 4 900 человек.

Изменения во внутренней финансовой системе являются последними в ряде шагов - включая закон о национальной безопасности, который наказывает все, что Пекин считает подрывной деятельностью, отделением, терроризмом или сговором с иностранными силами - что поставило международный финансовый центр на авторитарный путь.

Большинство известных демократических активистов и политиков находятся в тюрьме или сбежали за границу.

Рейтинговый парламент Гонконга изменил избирательную систему в мае, введя демократическое представительство в учреждениях и уменьшив механизм проверки кандидатов на выборах и победителей. Это практически устранило любое влияние, которое могла оказать оппозиция.

Изменения также резко уменьшили влияние мощных магнатов города https : www.reuters.org. Composite Hongkong-security - магнаты с более жесткими хватками - посылает сообщение в гонконгские магнаты , впадавшие в линию USKBN 2 GD 08 D, хотя группы, близкие к их деловым интересам, сохраняют присутствие в 1500 сильном комитете, который выбирает главу исполнительной власти Гонконга.

Китай обещал всеобщее избирательное право в качестве конечной цели для Гонконга в его мини-конституции, Основном законе, который также утверждает, что город имеет широкую автономию от Пекина.

Демократы и западные страны говорят, что политическая перестройка ведет город в противоположном направлении, оставляя демократической оппозиции самое ограниченное пространство, которое у нее было после того, как Британия вернула свою бывшую колонию Китаю в 1997 году.

Членство в комитете в 117 районных помещениях местного уровня было добавлено, в них доминировали демократы, в то время как более 500 дополнительных мест были отменены для китайских деловых, политических и низовых групп.

Новый избирательный список влечет за собой организации общинного уровня, такие как Китайская молодежная мамми-группа и Ассоциация портретов современного искусства ( Cable TV ),

Представительство парламентских подсекторов, которые традиционно имели большее про-демократическое присутствие в местных областях, включая образование, социальное обеспечение, юридические и медицинские услуги, было разбавлено увеличением числа бывших членов, что снизило число избранных мест.

Двадцать три из 36 подсекторов, открытых для конкурса, на общую сумму около 600 мест, не увидят никакой конкуренции.

Приблизительно 106 кандидатов не появились в последних двух опросах комиссии, которые будут расширяться на 300 членов до 1500, расчёты Reuters, основанные на сайте избирательной комиссии.

Многие уважаемые бизнесмены, в том числе самый богатый человек в Китае Ли Ка Шин, не будут впервые в избирательном комитете, когда Пекин будет стремиться к перераспределению власти от крупных конгломератов до малого бизнеса.

Три магната собственности - Ли Шоу-ки, 93 года из CK Holdings, Ли Шоу-ки, также 93 из Хендерсона и Генри Чен, 74, из Нового Мирового Развития, вышли из гонки, хотя их сыновья сохранят свои места.

Избирательная комиссия будет одобрена на 40 мест в реформированном Законодательном Совете в декабре и на мартовском сроке будет выбран главный исполнительный орган.