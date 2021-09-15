В космос запускается первый коммерческий полет космонавта

Зарубежка

Ожидается, что первый пилотируемый полет на орбиту запустит сегодня вечером ракетой Falcon 9. Джаред Айзекман оплатил миссию, которая стала вдохновляющей 4 года, когда основатель и генеральный директор платежной компании Shift 4 Payments FOR заказал компанию 4!

Четыре космонавта, ни один из которых не является астронавтом, потратят три дня на орбиту Земли с кораблем Дракона, созданным Космическим блоком Элона Маска.

Помимо поездки пожизненно, у экипажа будет время провести эксперименты, связанные с человеческой физиологией в микрогравитации.

Космос - это уникальная среда, и существуют возможности для использования микрогравитационной среды для поиска и разработки новых методов лечения и лечения различных болезней и болезней, основатель компании Космические советники и автор космической программы открыт для бизнеса, сказал Роберт Джекобсон в обращении к Yahoo Finance.

Протесты для Элона Маска за то, что он открыт для летающего Вдохновления 4. Его одобрение этой миссии означает, что он уверен в безопасности и надежности автомобиля, своих команд и всей необходимой инфраструктуры, добавил он.

Капсула пройдёт примерно на 350-000 миль над Землей, двигаясь по орбите выше Международной космической станции.

Айзекман, который также является подготовленным пилотом, будет командовать миссией. Он пожертвовал другие места в команде, чтобы собрать деньги для больницы Святого Иуда. Каждый из путешественников был выбран по-разному. Всё прошло через обучение коммерческого астронавта подготовке миссии.

Хейли Арсено, 29-летняя ассистентка больницы Святого Иуда, поедет. Она также выжившая после рака костей и лечилась в больнице, когда была моложе. Арсено станет первым американцем с протезом и самым молодым человеком на планете.

Доктор Сянь Проктор - 51-летний геофизик и преподаватель STEM, выбранный посредством онлайн конкурса для миссии в Сингапур. Она будет четвертой чернокожей женщиной, которая приземлится на орбите в Соединенных Штатах Америки.

Четвертое место было совмещено в лотерее с больницей Святого Иуда. Победитель удостоил место сотрудника Lockheed Мартина Кристофера Семброзского, 42-летней модели LMT.

Чем этот запуск отличается от путешествий Ричарда Брансона или путешествий Джеффа Безоса?

Айзекман является первым миллиардером, профинансировавшим поездку в SpaceX в этом году, и третьим, который оплатит космические полеты на орбите на космическом автомобиле.

Сравнивая эту поездку с миссией « Синего происхождения » Ричарда Брансона 20 июля, или с недавним путешествием основателя Virgin Galactic SPCE Джеффа Бесоса – яблоки к апельсинам, говорит Джекобсон.

Брансон и Безос успешно завершили орбитальные полёты, чего удалось добиться Джейкобсону, не так уж и трудно достичь, как говорят суборбитальные полёты.

Орбитальные полёты требуют больше технической сложности, большего количества топлива, всего, обращения - и это, добавил он, большое дело.

С самого начала космический блок Маска был сосредоточен на орбитальном движении, в то время как синее происхождение Безоса сосредоточено на орбитальных путешествиях. С тех пор оба человека все еще рядом.

По словам Робертсона, ожидайте таких миссий в будущем. Axiom Space заключила контракт с SpaceX для нескольких коммерческих полетов. Первый запланирован на конец этого года.

В конце концов, будет более регулярно, что частные лица и/или организации приобретут места или целые миссии для этих орбитальных и более длительных полетов на транспортных средствах, которые были спроектированы, спроектированы и изготовлены частным бизнесом, добавил Джейкобсон.

Ожидается, что взлет произойдет где-то в среду вечером, если Космический центр Кеннеди займёт больше 8 : 02 вечера EGT в Космическом центре Кеннеди во Флориде. После завершения трехдневного путешествия Дракон вернется в атмосферу Земли для мягкой воды, приземлившейся у побережья Флориды.

Инес – финансовый журналист, освещающий акции на полу Нью-Йоркской фондовой биржи.