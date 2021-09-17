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Зарубежка
В Италии зарегистрировано 130 233 смертельных случая, связанных с COVID - 19
17 сентября, 2021 19:05
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Русская планета
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В Италии было зарегистрировано 130 233 смертей, связанных с COVID - 19 со времен ее появления в феврале прошлого года, восьмой по величине в Европе после Великобритании и второй по величине в мире. На сегодняшний день, страна сообщила о 4,63 миллионах случаев.
Пациенты, находящиеся в реанимации с COVID-19, не включая тех, кто находится в больнице, соответствовали в пятницу 3989 в пятницу, по сравнению с 4018 в день раньше.
Было 34 новых приема в отделения интенсивной терапии, по сравнению с 30 в четверг. Общее число пациентов интенсивной терапии сократилось с предыдущего 531 до 525 в целом.
По словам министерства здравоохранения, за последний день было проведено около 28479 тестов на COVID-19, по сравнению с предыдущим 306 16267 тестами.
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