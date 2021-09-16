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Зарубежка
В Италии зарегистрировано 130 167 смертей из-за вспышки COVID - 19
16 сентября, 2021 18:50
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Русская планета
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В Италии было зарегистрировано 130 167 смертей, связанных с COVID-19 с момента ее появления в феврале прошлого года, что является самым высоким показателем на Земле после Великобритании и вторым в Европе. Страна сообщила о 4,62 миллионах случаев на сегодняшний день.
Пациенты, находящиеся в больнице с COVID-19, не включая пациентов, находящихся в реанимации, в четверг были на уровне 4018 человек, по сравнению с 4128 пациентами в день раньше.
В реанимационные отделения поступило 30 новых поступков, по сравнению с 32 в среду. Общее число хронических пациентов интенсивной терапии сократилось с 540 до 531 в 2017 году.
Около 306 267 тестов COVID-19 были проведены за последний день, по сравнению с предыдущим 317 666?
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