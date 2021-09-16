В Boeing назначен новый глава управления по делам правительства

Зарубежка

Боинг называет нового руководителя правительственных операций ВАШИНГТОН Рейтерс - Boeing Company назвал бы бывшего руководителя компании Ford Motor Company и руководителя компании Softbank в качестве главы правительственных дел, так как компания продолжает иметь дело с разливами в результате двух смертельных 737 аварий MAX.

Авиакомпания подтвердила, что Зиад Оджакли, также работавший помощником бывшего президента США Джорджа Буша, с 1 октября станет исполнительным вице-президентом Боинга в правительственных операциях. Рейтер сообщил о запланированном объявлении в четверг.

В июне Боинг объявил о том, что его давний руководитель по делам правительства Тим Китинг внезапно ушел, не давая повода для этого.

Оджакли будет возглавлять деятельность Боинга в области общественной политики, выступать в качестве главного лоббиста и осуществлять надзор над организацией Boeing Global Affair, глобальной благотворительной компанией компании.

Его обширный опыт работы в государственном и частном секторах будет способствовать нашему взаимодействию с заинтересованными сторонами, поскольку мы продолжаем уделять основное внимание безопасности, качеству и прозрачности, а также преобразованию нашей компании на будущее, сказал в заявлении главный аналитик Боинг Дэйв Калхун.

Законодатели из США и FAA и Boeing находятся под пристальным вниманием, но им позволено делать это в будущем. В январе Боинг был обвинен в заговоре Департамента юстиции с 737 MAX - заговоре с мошенничеством и согласился на соглашение об отсрочке судебного преследования и урегулирование на сумму более 2,5 миллиардов долларов США.

Ранее в этом месяце судья Делавэр постановил, что совет директоров Боинга должен предстать перед судом акционеров из-за аварий MAX, которые привели к тому, что самолет приземлился на 20-месячный срок и стоили около 20 миллиардов долларов.

В мае два ключевых американского законодателя запросили у Boeing и FAA записи по вопросам производства в отношении 737 MAX и 787 Dreamline. Боинг остановил поставку 787 самолётов, работая над решением проблем качества.

Оджакли служил партнером по управлению и высокопоставленным вице-президентом компании « Софтбанк » с 2018 по 20 годы, где он начал свою первую глобальную операцию по делам правительства, проведя 14 лет в « Форде », втором по величине автомобилестроении США.