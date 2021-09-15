Уровень инфляции в Нигерии снижается на пятый месяц подряд до 17. 01 %

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АБУДЖА, 15 сентября – Годовая инфляция в Нигерии снизилась в течение пятого месяца подряд до 17,01 % после того, как темпы роста цен на продукты питания стали свидетелями падения, как показывают цифры Статистического управления в среду перед встречей центрального банка по установлению ставок на этой неделе.

Инфляция, которая с 2016 года была двузначной, составила 17,38 % в июле. Рост цен достиг своего пика в марте из-за перебоев с COVID-19, девальвации валюты и проблем безопасности в регионах производства продуктов питания.

По словам Национального статистического бюро, инфляция цен на продукты питания, которая является главным компонентом заголовка, в августе уменьшила 73 базисных пункта до 20,30 % в месяц. Основная инфляция, за исключением цен на сельскохозяйственную продукцию, упала до 13,41 % до 31 базисных пунктов.

Рост индекса пищевых продуктов был вызван ростом цен на хлеб и зерно, молоко, сыр и яйца, масло и жиры, чай и какао, как говорится в докладе NBS.

Правительство заявило, что инфляция является структурной проблемой, связанной со структурным дефицитом, а не только проблемой денежной массы, указывая на то, что большая часть этой проблемы была также импортирована.

Управляющий центрального банка Годвин Эмефиеле заявил во вторник, что тенденция к снижению инфляции отражает несколько мер, принятых фискальными и монетарными органами, не перечисляя их.

Эмефиле сказал, что ожидал повышения инфляции по мере приближения сезона сбора урожая в стране.

В пятницу центральный банк должен установить базовые процентные ставки. С неустойчивым ростом, мало кто ожидает каких-либо изменений. Банк с сентября находится в дудливом состоянии, где ставки удерживаются на уровне 11.5 %.

Несмотря на то, что инфляция, которая в настоящее время превышает целевой уровень в 6 % - 9 % в центральном банке, оказывает давление на семьи, в сочетании с сокращением рынка труда и растущей нестабильностью.

Крупнейшая экономика Африки сократилась из-за пандемии коронавируса в 2020 году, хотя ей удалось выйти из рецессии во втором квартале, в четвертом с 2016 года, и рост теперь увеличивался в течение трех последовательных кварталов до 30 июня.

Во втором квартале этого года экономика выросла на 5%.