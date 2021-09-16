Управляющий фондом миллиардных облигаций говорит, что инфляция будет `` временной ''

Зарубежка

Миллиардный управляющий фондовым облигационным фондом боится, что производственный сектор мигает в знак того, что инфляция будет больше, чем просто Инвентарные запасы остаются на очень, очень низком уровне, Гундлх, генеральный директор и главный сотрудник по инвестициям компании DoubleLine Capital, базирующейся в Лос-Анджелесе, которая располагает активами на сумму 137 миллиардов долларов, как сказал во вторник вечером в конференц-зале. Это не способствует тому, что инфляция является временной. Гундлх связался с FOX Business, чтобы получить дополнительное объяснение, но не получил ответа.

Оценочные данные Института управления снабжением выросли до 30,2 пунктов в августе до 5,2 пунктов. МШМ отметил, что чтение было слишком высоким, что является положительным моментом для будущего производства. Инвентарные запасы клиентов упали до самого низкого уровня в начале этого года, поскольку они были блокированы, чтобы замедлить распространение COVID-19 закрытых заводов, что привело к нехватке материалов и нарушению цепочек поставок. От полупроводниковых чипов до пиломатериалов и подгузников пострадала промышленность.

Низкие запасы клиентов, особенно в периоды повышенной инфляции, приводят к еще более высоким ценам, потому что розничные торговцы вынуждены платить больше за свои товары. Затем эти более высокие цены передаются клиентам.

Потребители уже имеют дело с самой высокой инфляцией за 13 лет. Индекс потребительских цен в августе рос на 5,3 % в год, замедляясь с самых быстрых темпов с 2008 года.

Кроме того, основные расходы на личное потребление PCE, предпочтительный для Федеральной резервной системы показатель инфляции, выросли в июле до 363 %, что является самым высоким показателем за последние 30 лет. Основная PCE находилась выше длинного посланца ФРС пять месяцев подряд, самое длинное расстояние с семи месяцев с марта 2018 года по сентябрь 2018 года.

В августе 2020 года центральный банк изменил свою политику, заявив, что она позволит инфляционному движению в течение некоторого времени, добавляя больше инфляции, чтобы помочь им достичь своей цели полной занятости.

Тем не менее, возрождающиеся темпы инфляции начали беспокоить членов ФРС.

Председатель Джером Пауэлл в своей речи на симпозиуме в Джексон-Хоул признал, что инфляция на этих уровнях вызывает беспокойство. Пауэлл также заявил, что если экономика будет развиваться так, как ожидалось, многие члены ФРС, включая его, считают, что для центрального банка было бы уместно начать скупку своих активов в конце этого года.

Тем не менее, он предупредил, что сокращение этих покупок не станет прямым сигналом о времени снятия процентных ставок. Торговцы фьючерсом торгуют на 30-дневном фьючерсе Федерального фонда на Чикагской товарной бирже устанавливают цены в первом повышении процентных ставок, которое произошло в январе 2023 года.

Гундлх сказал, что в книгах по истории инфляция не была временной. Похоже, что ФРС считает, что временное время означает, возможно, девять месяцев, и мы приближаемся к концу этих девяти месяцев.