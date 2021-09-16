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Русская планета
Зарубежка

Уолл-стрит готовится к очередным большим экономическим данным

Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 01:25
4 мин
Электрон Сыроежкин
16 сентября, 2021 01:25
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Фьючерс акций торгивались немного выше в среду вечером, чтобы увеличить прибыль от положительной сессии ранее, при этом три основных индекса оправились от некоторого сильного давления на продажу в начале этого месяца.

Контракты на S&P 500 двигались выше, по мере того как начиналась ночная сессия. Будущее Dow и Насдака также обрели.

Торговцы ожидают, что в четверг будет собран ряд ключевых экономических данных, которые покажут, насколько надежно потребитель удерживается, так как последняя волна распространения коронавируса в августовском отчете министерства торговли США о розничных продажах, как ожидается, покажет обратный ежемесячный спад расходов, а общий объем продаж, вероятно, снизится на 0,7 % в месяц после 1,1 % падения в июле, согласно данным Блумберга.

Мы ожидаем еще одного отчета « Жёсткие розничные продажи » за август, но, чтобы привести эти цифры в контекст, мера контроля, которая генерирует неподъемные товары в общих потребительских расходах, вероятно, все еще на 6 % превышает свой январский уровень, Ян Шепардсон, главный экономист США от Pantheon Macrofts, написал в твиттере в среду.

Он добавил, что замедление в ежемесячных данных после почти 9 % скачка ежемесячных продаж в марте было неизбежным, учитывая, что люди потратили свой последний раунд стимулирующих проверок, санкционированных Американским планом спасения.

Поправка, вероятно, была усилена влиянием варианта Дельты, который также сократил расходы, но невозможно разделить эти два эффекта с какой-либо уверенностью, сказал Шепардсон.

Последние данные также послужат в качестве первоначального индикатора относительной силы экономической активности после первоначального возобновления роста в конце весны и лета. В то время как многие экономисты согласились с тем, что реальная тенденция замедляется, общая степень замедления еще предстоит увидеть.

Несмотря на неуверенность инвесторов в акционерном капитале, эта неуверенность также привела к тому, что крупные инвесторы внимательно следят за поступающими данными, сигнализирующими о том, как экономический фон может повлиять на картину доходов. На фоне проблем, включая вариант Дельты, постоянные ограничения поставок, нехватку рабочей силы и потенциальный поворот политики Федеральной резервной системы, S&P 500 до сих пор упала на 0,9 % в сентябре.

Рынки ценных бумаг были положительными на протяжении семи месяцев подряд, что довольно редко, так что, да, инвесторы справедливо обеспокоены, сообщил « Yahoo Finance » Акшата Байкери, аналитик по управлению акциями « Брудерман ». Причина, по которой мы это видим, заключается в том, что эти доходы, стоящие за многими этими компаниями, продолжают расти, и именно это в действительности повышает эти индексные значения. Как отметил FactSet в своем последнем еженедельном отчете, аналитики консенсуса по-прежнему ожидают роста доходов S&P 500 почти на 28 % в третьем квартале. В то время как замедление темпов роста, зарегистрированных во втором квартале этого года, превышает 80%, это все равно будет означать третье по величине увеличение доходов с 2010 года. Ожидается, что в следующем месяце количество отчетных периодов в третьем квартале возрастет.

Я не думаю, что статистика или то, как долго это было, являются веской причиной для корректировки рынка В целом, вам необходим своего рода негативный катализатор, Рэнди Фредерик, управляющий директором компании Шваб по торговым деривативам, сообщил Yahoo Finance. Чего у нас нет таких позитивных катализаторов, как отсутствия негативных катализаторов? Он добавил, что причиной этой более свежей волатильности стало то, что у нас есть несколько компаний с Уолл-стрит, которые понизили как ВВП, так и корпоративную прибыль. Это всего лишь прогнозы, они могут оказаться неправы. Конечно, доходы за последние два квартала значительно превысили ожидания. Сегодня были главными шагами на рынках по состоянию на среду вечером :

Эмили Маккормик - репортер компании Yahoo Financial.

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