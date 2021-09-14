Универсальная музыкальная группа для включения в список фондовой биржи Euronext

Зарубежка

АМСТЕРДАМ – Французский конгломерат средств массовой информации « Вивенди », « Рейтер Рейтерс », качнулся от « Universal Music Group », крупнейшей части её бизнеса и ярлыка таких певцов, как Тейлор Свифт, в списке на фондовой бирже « Евронекст » в Амстердаме.

Вот некоторые факты о Универсальности и ее плавлении :

Universal Music Group или UMG является крупнейшим из трёх рекордных ярлыков по доходам. Она представляет собой огромное количество музыкантов и каталогов песен, от Боба Дилана до The Rolling Stones и Билли Эйлиша.

Большие соперники включают Sony Music, часть Sony Music Group и Warner Music Group. Ожидается, что на долю большой тройки будет приходиться чуть менее 60% глобальных продаж, создаваемых музыкальными правами из их каталогов.

В начале 1930-х годов, Universal начал формироваться, когда британский лейбл Decca Records создал филиал США, который позже объединился с другими музыкальными компаниями. В 2011 году компания Universal запустила музыкальный бизнес EMI за 1,9 миллиарда долларов, предоставив ей доступ к каталогам The Beatles, Radiohead и Pink Floyd.

Девственница получает выгоду от бума поступлений, когда молодые музыкальные фанаты полагаются на свои смартфоны, чтобы слушать песни. Он зарабатывает деньги на подписных услугах, заключая сделки с подобными Spotify.

Он также имеет сделки с рекламными социальными медиа-компаниями, такими как TikTok и YouTube, чтобы компенсировать артистам использование их песен в контенте, созданном пользователями на этих платформах, хотя условия этих сделок не являются публичными.

Несмотря на то, что цифровое пиратство сократило продажи музыки в первом десятилетии века, оно теперь распространяется на такие сферы, как платформы социальных сетей, которые используют его музыку, как TikTok, а также фитнес-приложения и видеоигры.

В независимой музыке потребитель по-прежнему сталкивается с конкуренцией со стороны цифровых ярлыков и стартапов, стремящихся к выпуску музыки чисто в цифровом формате. В своей проспекте листинга компания заявила, что она ожидала развития своего текучего бизнеса на рынках, таких как Южная Корея, Бразилия, Индия и Россия.

После Универсальных списков в Амстердаме, инвесторы Вивенди, в том числе контролирующий акционер Винсент Боллоре, будут получать 60% акций компании, торгуя которыми должна начаться 21 сентября.

Компания стремится к рыночной капитализации в 33 миллиарда евро, то есть в 39 миллиардов долларов. Новые акции не выпускаются

После сделки « Универсальный мир » продолжит удерживать 10% Вивенди. Консорциум, возглавляемый китайским Tencent, будет иметь 20%, а миллиардерский инвестор Уильям Акман, инвестор Pershing Square Holdings, будет иметь 10%.

Боллоре и Тенсен согласились консультироваться друг с другом по таким вопросам, как политика дивидендов и некоторые аспекты правления накануне общих встреч, - сказал в своей проспекте.

Универсальная отчетность о доходах перед процентами, налогами, обесцениванием и амортизацией EBITDA в размере 1,49 млрд евро от продаж в размере 7,43 млрд евро в 2020 году. В среднесрочной перспективе Universal прогнозирует рост продаж в высоких единицах с маржой EBITDA в середине-20 %.

В своей проспекте Универсаль сказал, что пандемия COVID 19 попала в некоторый поток доходов, в том числе когда люди сказали оставаться дома, перестали слушать музыку в спортзале или в длинных поездках. Компания Universal заявила, что сейчас ситуация нормализовалась и снова начала расти, с продажами меркантилизации, которые часто производятся на концерте, что является основной причиной боли.