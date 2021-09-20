Зарубежка

Universal Studios Pequept, чтобы привлечь жаждущие толпы в условиях неудобных отношений США - Китай ПЕКИН Reuters - Универсальная Studios Peague была настроена открыть свои двери для общественности в понедельник после двух десятилетий ожидания, включая задержки из-за COVID-19.

Очень ожидаемое открытие происходит в условиях отношений между США и Китаем, которые значительно ухудшились в последние годы.

Парк будет Universal Pictures III и его пятой по географии США. Это также первый случай для Пекина, которому не хватает большого парка, чтобы конкурировать с курортами Дисней в Шанхае и Гонконге.

Как и следовало ожидать, это будет первый Всемирный парк с подразделением, посвящённым фильму Kung Fu Panda и включающий область, основанную на франшизе Гарри Поттера, который популярен в Китае.

По данным Trip.com Group, все 10,000 билетов на открытие были проданы в предпрокат 14 июня за три минуты.

Однако многие в социальных сетях жаловались на стоимость билетов, которые варьируются от 418 юаней юаней,76 в низкое время года до 748 юаней в пиковые периоды.

Впервые за долгое время темой, сфабрикованной Америкой, которая привлекла столь очевидное и широко распространенное одобрение в Китае, была Global Times, националистическая таблоида, которая была опубликована правящей народной партией на прошлой неделе.

Ресторан был предложен 20 лет назад Пекинской туристской группой, согласно официальной газете China Daily, и составляет 106, принадлежащей Universal Corporation Resorts и принадлежащих государственным Qualture Investments Shuan Tourcurture Investments .

Новый китайский посол в Вашингтоне, Цинь Ганг, сравнил свой горок на побережье с связями между двумя странами.

После того, как все пошатнулись и потрясли горки, в конце концов, на мягкую посадку приземлился, в твиттере во вторник.

Universal Studios объявил о развитии курорта в 2014 году, заявив, что в то время это будет стоить 3,3 миллиарда долларов. com. 10.fm? В случае открытия парка он мог бы предоставить 1 миллиард долларов в виде текущих денежных потоков в год.