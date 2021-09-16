Новости – Зарубежка
Зарубежка
Uniqlo выпускает из-за блокировки на заводах-партнерах во Вьетнаме
16 сентября, 2021 14:05
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Русская планета
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В четверг некоторые выпуски одежды в магазинах Uniqlo будут отложены из-за блокировки COVID-19 на заводах-партнерах во Вьетнаме, - сказала японская материнская компания Uniqlo Fast Retailing.
Задержка затрагивает четыре предмета бренда компании Uniqlo U, которые, по словам пресс-секретаря компании, должны были быть выпущены в японских магазинах в сентябре и октябре.
Большинство швейных фабрик в Ханое сейчас заполнены заказами, но они сталкиваются с нехваткой рабочих, особенно объектов в закрытых зонах, по словам руководителя государственной швейной фирмы во Вьетнаме, который просил не идентифицироваться.
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