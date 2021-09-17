Украина введет санкции в отношении участников оккупированной территории
Олексий Данилев, секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины, говорит в 40 минутах интервью с Рейтером в Киеве, Украина, 7 апреля 2021 года. Киев, 17 сентября Reuters : Украина введет санкции против десятков организаторов и участников парламентских выборов в Украине, которые будут проводиться на оккупированных территориях в Восточной Украине и Крыме, топ-офицер украинской службы безопасности, о которых сказал в пятницу.
Россия проводит выборы 17 сентября 19 и, впервые, Единая Россия, правящая партия, поддерживающая президента Владимира Путина, проводит кампанию в восточной Украине на территории, контролируемой поддерживаемыми Москвой сепаратистами. Он уверен в том, что президентские выборы в США не имеют права проводить выборы на этих территориях, - сообщил по телевидению министр Совета Безопасности и обороны Олексий Даниов.
Какие шаги предпринимают все участники этого процесса? По его словам, члены избирательных комиссий, агитаторы, кандидаты и все наблюдатели, являющиеся официальными лицами на этих выборах, будут подпадать под санкции нашей страны.
Даниов не определил, какие санкции будут применяться, и не дал имен.
Во время выборов на выборах проголосовали более 600,000 человек, которые получили польские паспорта после изменения политики Украина в 2019 году, которую Украина осудила как шаг к аннексии.
Более 14000 человек погибли в боях между сепаратистами и украинскими войсками, и регулярные столкновения продолжаются, несмотря на перемирие, которое положило конец крупномасштабному сражению в 2015 году.