Украина начала совместные военные учения с США и Россией

Зарубежка

ЯВОРЕВ, Украина, 20 сентября Reuters - В понедельник Украина начала совместные военные учения с войсками США и других стран НАТО в то время, когда соседняя Россия и Белоруссия провели большие учения, которые беспокоили Запад.

Украина, в войне с поддерживаемыми Россией сепаратистами с 2014 года, уже давно стремится к более тесной интеграции с военными НАТО в надежде на вступление в один день.

Представитель украинского министерства обороны заявил, что 4000 украинских войск и 2000 иностранцев будут участвовать в учениях RAPID TRient - 2021, которые должны будут пройти до октября 1.

Я верю, что каждый из вас сконцентрирует свои знания и усилия, чтобы показать странам-агрессорам, что у них нет шансов, - сказал Ихор Палаханюк, тренировочный командир украинских сил, на церемонии открытия в международном центре безопасности Украины вблизи Яровива на западе страны.

Пентагон в своем заявлении заявил, что в учениях участвовала бригадная боевая команда Национальной Гвардии Вашингтона, расквартированная в Украине с апреля, в составе многонациональных тренировочных сил. Войска из 12 стран, в целом, будут вовлечены, чтобы продемонстрировать взаимодействие между союзниками и партнерами и повысить готовность.

Эти учения проводятся сразу за крупными военными играми, в которых, по словам России, участвовали 200,000 военных вблизи границ НАТО и ЕС России и Белоруссии в последние недели. Украина также обвиняет Киев и НАТО в размещении дополнительных войск в этом году вблизи российских границ. В понедельник 20 российских военных кораблей начали масштабные боевые учения в черном море.

В июне Украина и другие союзники провели военно-морские учения « Морской Бриз » в Черном море и на юге Украины, несмотря на призывы России отменить учения.

Украина провела еще одно учения в июле, с более чем 1200 солдат.