Уход Форда из Индии знаменует конец индийской мечты

Зарубежка

В 1991 году экономика была либерализована, правительство приветствовало инвесторов, а средний класс, как ожидалось, подпитывал потребительское безумие. По словам прогнозеров, рост располагаемого дохода поможет зарубежным автопроизводителям получить долю рынка в количестве до 161.

На прошлой неделе, Форд получил 2,0 млрд долларов США за https : reut.rs 3 nFFvnF для прекращения автомобильной промышленности в Индии после того, как соотечественники General Motors Co и Harley-Davidson Inc закрыли фабрики в этой стране.

Среди иностранных граждан, которые остаются, японская компания Nissan Motor Co Lobt и даже немецкий Volkswagen AG - крупнейший в мире автопроизводитель по продажам - имеют менее 1,0 % прогноза на рынке автомобилей, который когда-то будет третьим по величине к 2020 году, после того как Китай и Соединенные Штаты с годовыми продажами 5 миллионов.

Вместо этого, продажи остановились до около 3 миллионов автомобилей. Темпы роста за последнее десятилетие замедлились до 36,7 %, по сравнению с 12 % десятилетием ранее.

Отступление Форда означает конец индийской мечты для автопроизводителей США. Отсюда следует его выход из Бразилии, объявленный в январе https : Reut.rs 39 fUrq, отражающий отраслевой поворот от развивающихся рынков к тому, что также повсеместно рассматривается как инвестиции в электрические машины,

Аналитики и управляющие говорят, что иностранцы сильно неправильно оценили потенциал Индии и недооценили сложности функционирования в обширной стране, которая вознаградит закупки внутри страны.

Многие не смогли приспособиться к предпочтению недорогих и дешевых автомобилей, которые могли бы переждать неровную дорогу без необходимости дорогостоящего ремонта. Более низкий налог на маленькие автомобили также затруднил для производителей более крупных автомобилей западные рынки конкурировать со специалистами по малым автомобилям, такими как японская компания Suzuki Motor Corporation, управляющая акционером Maruti Suzuki India Lod, крупнейшей автопроизводщицы Индии посредством продаж.

Из иностранных автопроизводителей, которые инвестировали в Индию на протяжении последних 25 лет, только южнокорейское Hyundai Motor Co ( Hyundai Motor Co ) выделяется как успех, главным образом, благодаря широкому кругу маленьких автомобилей и пониманию того, чего хотят индийские покупатели.

Компании инвестировали в заблуждение о том, что Индия будет иметь большой потенциал и покупательная способность покупателей вырастет, но правительство не смогло создать такую среду и инфраструктуру, - сказал Рави Бхатиа, президент Индии в JATO Dynamics, источник рыночной информации для автомобильной промышленности.

Некоторые ошибки Форда можно проследить до тех пор, пока в середине 1990-х гг. они были сделаны в Индии вместе с Hyundai. В то время как Hyundai с доступным Сантро Фордом вошёл в солодку Ectort, впервые был введён в Европе в 1960-х годах.

Цена на эскорта шокировала то, что Индия привыкла к более доступным ценам Марути Сузуки, - сказала бывшая исполнительная компания Ford India Vinai Piparsania.

Маленький диапазон продукта, поставленный Фордом, также затруднил использование привлекательности, созданной его самыми продаваемыми ЭкоСпортом и Эндевором вседорожниками, которые, по словам аналитика Аммара Мастера

Машинопроизводитель сказал, что он рассматривал возможность доставки большего количества моделей в Индию, но решил, что он не сможет сделать это с выгодой.

Борьба за многие мировые бренды всегда достигала ценовой точки Индии, потому что они приносили глобальные продукты, которые были созданы на дорогостоящей структуре для зрелых рынков, сказал Мастер.

Особенность индийского рынка пришла с более низкой ставкой налога в середине 2000 года на автомобили длиной менее 4 метра 13,12 фута. Из-за чего Форд и соперники построили под 4 метра салун для Индии, что, в конечном счете, разочаровало продажи.

Американские производители с небольшими ДНК грузовиков с трудом создавали хороший и прибыльный автомобиль. Продукт не получилось так же хорошо, как и убытки навалились, - сказала Бхатьия из джаТО.

У Форда была избыточная мощность на его первой индийской станции, когда он инвестировал 1,8 миллиарда долларов на второй площадке в 2015 году. Она планировала сделать Индию экспортной базой и увеличить свою долю на рынке, согласно ожиданиям, в 2020 году она выиграет 7 миллионов автомобилей в год, а в 2025 году – 9 миллионов.

Но продажи так и не последовали за этим, и общий рост рынка затормозился. Форд использует только 161 из своей совокупной годовой производительности в 440,000 автомобилей.

Для достижения избытка производственных мощностей, Форд планировал построить компактные автомобили для развивающихся рынков в Индии, но промёл планы https : reut.rs 3 tMSnA в 2016 году на фоне глобального изменения потребительских предпочтений на SUVs.

Она изменила структуру своих затрат : Reut.rs 3 hFDY 4 c в 2018 году и на следующий год начала работу над совместным предприятием https : reut.rs 3 zoxBsk с местным поставщиком Mahindra Mahindra Foild, предназначенным для снижения затрат. Три года спустя, в декабре, партнеры отказались от идеи https : reut.rs 3 tOGxw.

После того, как за одно только минувшее десятилетие Ford купила у Индии 1.8 миллиарда долларов и сжёг еще 2 миллиарда долларов в Индии, Форд решил не инвестировать больше.

Для продолжения инвестиций нам нужно было показать путь к разумной прибыли от инвестиций, как на прошлой неделе главный представитель Индии Форд Анураг Мехротра рассказал репортерам.

К сожалению, к сожалению, мы не в состоянии