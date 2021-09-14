Уэллс Фарго отталкивает обратно к месту работы сотрудников
Согласно памятной записке, которую видел Рейтер, во вторник, когда ее сотрудники вернулись в должность в Соединенных Штатах в начале ноября, дата была перенесена на более поздний срок.
Согласно меморандуму, сотрудники Wells Fargo, занимающиеся бизнесом и контактными центрами, вернутся к исполнению служебных обязанностей через несколько недель, начиная с 1-го ноября, с деловой поддержкой и функциями предприятия в декабре.
Банк ранее перенес начало работы в октябре 18 с 6 сентября из-за повышенного риска, связанного с вариантами Delta.
Этот шаг последовал через несколько дней после того, как президент Джо Байден объявил https://www.reuters.com /, а теперь и www.reuters.com.fr. comworld, was beaden-dower - шестиэтапный план, объясняющий пандемию 19 - 2021-2021 годы, новые мандаты, требующие от большинства федеральных служащих получить COVID - 19 прививок и заставляя крупных работодателей еженедельно проводить прививку или тестирование своих работников.
Мы изучаем эти предлагаемые требования, чтобы лучше понять, как они применяются к нашему RTO возврату к офисным планам, и по мере того, как они станут доступными, мы получим больше информации, как сказал в меморандуме Уэллс Фарго.