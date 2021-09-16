Учитель превращает стены деревни в доски, чтобы восполнить пробелы в обучении

Зарубежка

Дети, у которых нет доступа к Интернету и гаджетам, используют ноутбуки в открытом воздухе возле дома со стенами, преобразованными в чёрные доски после закрытия их школ из-за эпидемии COVID в округе Пашим Бардхаман в деревне Джоба Аттпара в Западной Бенгалии, Индия, 13 сентября 2021 года. ПАСХИМ БАРДХАМАН, ИНДИЯ 16 октября Reuters : В маленькой племенной деревне на восточной оконечности Индии, предприимчивый учитель превратил стены в доски и дороги в классы с целью покрыть разрыв в обучении, вызванный продолжительным закрытием школ в стране.

Глубокий Нараян Наяк, 34 года, преподаватель племенной деревни Джоба Аттпара в районе Пашим Бардхаман в восточном штате Западная Бенгалия, нарисовал доски на стенах домов и учил детей на улицах в течение последнего года. Местная школа была закрыта после введения строгих ограничений на COVID-19 в марте 2020 года по всей стране.

Недавно утром Найак изучал стену с мелом и писал в микроскопе, когда над ним смотрели дети.

Образование наших детей прекратилось с тех пор, как был введен режим изоляции. Дети, как правило, просто дразнили друг друга. Учитель пришёл и начал учить их, Найак рассказал Рейтеру, чей ребенок учится с Кираном Тури.

Найак преподает всему, начиная от популярных рифм питомцев и заканчивая важностью масок и мытья рук около 60 студентам, и широко известен как Учитель улицы до благодарных деревенских жителей.

Школа по всей стране постепенно начала возобновляться, начиная с прошлого месяца. Некоторые эпидемиологи и социологи призывают их к полной открытости, чтобы полностью предотвратить дальнейшую потерю образования у детей.

Августский опрос почти 1400 школьников, проведенный группой ученых, показал, что в сельских районах только 8 % учились в Интернете регулярно, 37 % не учились вообще, и около половины не знали больше нескольких слов. По его словам, большинство родителей хотели, чтобы школы возобновились как можно скорее. Найак сказал, что он был обеспокоен тем, что его студенты захотят исчезнуть из системы образования и чьи родители ежедневно работают в школе, скорее всего, будут закрыты от школы, если они не продолжат учиться.

Я бы видел, как дети сгоняют по деревне, беря корову на выпас, и я хотел убедиться, что их обучение не прекратится, - сказал он Рейтеру.