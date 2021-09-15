Uber's CTO уходит в компанию менее чем через год

Зарубежка

Блумберг - Главный технологический сотрудник компании Uber Technologies Inc. подал в отставку менее чем через год на работе.

Сукумар Ратнам, покидающий свой пост КТО, будет продолжать работать с Uber еще несколько недель, чтобы помочь в переходе, согласно электронной почте, которую он отправил своей команде во вторник, который видел Блумберг. У компании нет никаких планов на его замену, - сказал пресс-секретарь Убера.

Сукумар - невероятный талант, и я благодарен за его лидерство и за все, что он сделал для Uber за последний год, глава исполнительной власти Убера Дара Хостроушаи написал в электронной почте своему персоналу.

В своих электронных письмах ни один из руководителей не предоставил причин их отсутствия. Ратнам. не ответил сразу на запрос о представлении комментариев. Компания Business Indider впервые сообщила об уходе Ратнама.

Восемь инженерных лидеров Uber теперь отчитываются непосредственно перед Хостроушихи.

Предшественник Фуана Фама Ратнам провёл семь лет в Убере, перед тем как уйти в отставку в прошлом году. Вскоре после этого в интервью Блумбергу Хостроушаи заявил, что не согласен с подходом Фама к самоуправляемым автомобилям. К концу года Uber изменил курс и продал автономный дивизион.

Убер описал Ратнама в качестве известного нанимателя, когда он вступил в него почти год назад.