У предприятий по переработке мяса закончится CO 2 в течение 5 дней: вестибюль
ЛОНДОН, 20 сентября Reuters - В течение пяти дней у некоторых мясных переработчиков иссякнет углекислый газ, что заставит их прекратить производство, предупреждает главу отраслевой лоббистской группы в понедельник.
Скачок цен на газ заставил многих местных поставщиков энергии выйти из бизнеса и закрыл фермерские заводы, которые также производят углекислый газ CO2, используемый для того, чтобы оштрафовать животных перед убийством и продлить срок годности пищи.
Нехватка CO2, которая используется для того, чтобы избавиться от пива, сидра и безалкогольных напитков, усугубила острый дефицит водителей грузовиков в Великобритании, винят в последствиях COVID 19 и Brexit.
Мои члены говорят что угодно между пятью, десятью и 15-дневными поставками, что касается предложения, Ник Аллен из Ассоциации Британских Мясных Переработчиков рассказал газете Sky News.
По его словам, процессор без CO2 больше не может работать.